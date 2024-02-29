Chelsea, Roma Romelu Lukaku’nun bonservisini almazsa, Belçikalı yıldızı Suudi Arabistan’a satabilir

30 Haziran’a kadar 100 milyon sterlin elde etmesi gereken Chelsea, Romelu Lukaku’yu elden çıkartmanın yollarını arıyor.

Serie A takımlarından Roma’nın yaz transfer döneminde Chelsea’den kiraladığı Romelu Lukaku’nun yeniden Chelsea forması giymesi oldukça zor görünüyor. İngiliz basınından Telegraph Sport'un haberine göre Chelsea'nin Premier Lig'in kâr ve sürdürülebilirlik kurallarına takılmamak için 30 Haziran'a kadar 100 milyon Sterlin toplaması gerekiyor ve bu paranın önemli bölümünün Lukaku’nun satışından karşılanması hedefleniyor.

Roma’nın bu sezon ligde dokuz gol atan Lukaku’nun 37 milyon sterlinlik satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Lukaku’nun Suudi Arabistan’a transfer olması beklenirken, Belçikalı golcünün geçen yaz bu olasılığı reddetmiş olması kafaları karıştırıyor.

En iyi dönemini Inter'de geçirdi

Chelsea’ye 2021 yazında 113 milyon euro karşılığında transfer olan Lukaku, Londra ekibindeki ikinci döneminde de beklentileri karşılayamamıştı.

EURO 2024’te Belçika’nın en önemli gol umudu olması beklenen ve Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı sekiz karşılaşmaya 14 gol sığdıran Lukaku, kariyerinin en iyi dönemini Antonio Conte’nin yönetimi altında Inter’de yaşamıştı. Lukaku Inter’in 2020-2021 sezonunda elde ettiği şampiyonluğa 36 lig maçında 24 gol ve 11 asistlik performansıyla damga vurmuştu.