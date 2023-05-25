Sporting'in genç yıldızı Manuel-Ugarte; Chelsea, PSG ve Liverpool'un yakın takibinde bulunuyor.

NE OLDU? Gazeteci Bruno Andrade'ye göre Chelsea, Portekiz ekibinin orta saha oyuncusu Manuel-Ugarte'nın sözleşmesindeki maddeyi kullanarak oyuncunun transferini bitirecek.

Maviler, genç oyuncuyu alarak takımın oyuncu seçeneklerini artırmayı ve rotasyonda kullanmayı amaçlıyor.

BÜYÜK RESİM: 22 yaşındaki Ugarte, Primeira Liga takımında etkileyici bir sezon geçirdi ve toplamda 47 kez forma giydi.

2021 yılında Lizbon kulübüne katıldığından beri gösterdiği performans nedeniyle Chelsea; PSG ve Liverpool'un da dikkatini çeken genç yıldızı diğer dev takımların elinden kapmaya çalışıyor.

VE DAHA FAZLASI: Correio da Manha'nın haberine göre Ugarte, Chelsea ve PSG arasında seçim yapmak zorunda kalacak.

Ancak Fransız ekibi PSG de Sporting'in istediği fiyatı karşılamaya oldukça istekli olduğunu açık bir şekilde kulübe iletti.

Chelsea ise Manuel Ugarte için Sporting'e 60 milyon Euro ödemeyi kabul etti.

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CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Yeni transfer arayışını sürdüren Chelsea, Perşembe günü Premier Lig'de Manchester United ile kozlarını paylaşacak.

Maviler, Pazar günü ise Newcastle'a karşı oynayacağı maçla sezonu tamamlayacaklar.