Son dönemde Güney Amerika pazarından çok sayıda genç oyuncu transfer eden Chelsea bu isimlere bir yenisini daha ekliyor.

Premier Lig’de sezonun en büyük hayal kırıklığını yaratan takımlarından biri olan Chelsea, yaz transfer dönemi öncesinde şimdiden hareketli saatler yaşamaya başladı. İngiliz ekibinin Brezilya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli genç yeteneklerden biri olarak gösterilen Estevao Willian’ı 52 milyon sterlin karşılığında kadroya katmaya yakın olduğu belirtildi.

Palmeiras ile büyük oranda anlaşan Chelsea, böylece Real Madrid’e kaptırdığı Endrick’te yaptığı hatayı yapmayacak ve genç yıldızı kadrosuna dahil edecek. Ülkesinde Messinho olarak tanınan Estevao, ilk maçına 2023 sezonunun son gününde çıktı ve bu dönem tüm dikkatleri üzerine çekti.

18 yaşına basana kadar katılamayacak

2024’te tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 7 kez gol sevinci yaşayan 17 yaşındaki oyuncu birçok büyük takımın listesinde bulunuyordu.

Göçmenlik yasaları Estevao'nun Nisan 2025'te 18 yaşına girene kadar Chelsea’ye katılmasının önüne geçerken, oyuncunun bu süreye dek Palmeiras’ta kalması bekleniyor. Evening Standard'a göre Chelsea yönetimi bu transfer için 30 milyon sterlinlik bir teklif yaparken, teklifin çeşitli bonuslarla beraber 52 milyon sterlini bulması bekleniyor. Sağ ve sol kanatta oynayabilen sol ayaklı genç oyuncunun Chelsea’ye büyük bir taktiksel esneklik katması bekleniyor.