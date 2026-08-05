Chelsea'nin orta saha oyuncusu Arjantinli Enzo Fernandez, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'yi mağlup etmesindeki rolünün ardından, kendisini "İngiliz halkının bir numaralı düşmanı" olarak nitelendiren İngiliz gazetesi "Mirror"ın manşetinin kahramanı haline geldi.

Enzo, iki milli takımı karşı karşıya getiren mücadelenin en dikkat çeken yıldızlarından biriydi. Arjantin'in yarı finalde 2-1 kazandığı maçta gol atarak İngiliz taraftarların duygularını alevlendiren bu karşılaşmada, özellikle "Üç Aslan"ın Dünya Kupası'ndaki yoluna devam etme umutlarını sona erdirdiğinden, kulüpler düzeyinde forma giydiği ülkede eleştirilerin hedefi haline geldi.

"Mirror", kapağında Enzo'nun büyük bir fotoğrafını seçti ve buna, oyuncunun Chelsea ile sahalara döndüğünde İngiliz taraftarlardan görmesi beklenen öfke durumuna işaret eden çarpıcı "PUBLIC ENEMY NO.1" başlığını ekledi.

Kapak yalnızca başlıkla sınırlı kalmadı; gazete, Enzo'nun Chelsea'deki takım arkadaşı Ekvadorlu Moises Caicedo'nun açıklamalarını da öne çıkardı. Caicedo, oyuncuyu savunarak, onun eleştiri dalgasıyla ve beklenen düşmanca karşılamayla başa çıkacak yeterli kişiliğe ve tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.

Gazete ayrıca Enzo'yu tanımlamak için, rakipleri ve taraftarları kışkırtmakta usta oyuncular için kullanılan "wind-up merchant" ifadesini kullandı ve Arjantinli orta saha oyuncusunun bu atmosferin seviyesini etkilemesine izin vermeyeceğini vurguladı.

"İngiliz halkının bir numaralı düşmanı" nitelemesi çarpıcı bir gazetecilik üslubuyla gelmiş olsa da, Enzo'nun İngiltere karşısındaki parlak performansının bıraktığı öfkenin büyüklüğünü yansıtıyor. Oyuncu, Chelsea forması altında İngiltere Ligi'ne dönmeden önce yeni sezonun başında tüm gözler onun üzerinde olacak.

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