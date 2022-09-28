Yılmaz, kariyerindeki kırgınlıkları ve bilinmeyenleri net bir şekilde vurguladı.

Türk futbolunun efsane isimlerin Burak Yılmaz, H-Talks'a önemli açıklamalarda bulundu.

Burak, kariyerine yönelik merak edilen tüm sorulara açık bir şekilde cevap verdi.

Ne söylendi?

Şu anda Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Ben Fatih Terim'in yerinde olsam öyle bir gülüş yapmazdım orada. O an öyle bir durum yoktu. Kaç kişinin önündeyiz. Bana yapılan faul vardı. Neyse konuşmak istemiyorum.

"İkinci Trabzonspor maceram da iyiydi. 25 maçta 23 gol attım. Trabzon'da taraftarla hiçbir zaman problemim olmadı."

AA

"Hakkımı helal etmiyorum"

"Benim tepkim 3 kişiyeydi. Hayatım boyunca onları affetmem, hakkımı da helal etmiyorum.

"EURO 2016'nın primi 500 bin Euro'ydu. Elemelerde oynayanlar primini aldı, ben de elemelerde 8 gol atmıştım. Son İzlanda maçında oynamadım, sakattım. Yine de ne olur ne olmaz diye kadrodayım.

"Turnuvadayken Arda, otobüste kafama vurdu. 'Bana bi' hediye alırsın artık karam.' dedi. Selçuk da 'Ona prim yatmadı.' dedi.

"Arda da kaptan, nasıl kaptan olduğunu da herkes bilir. Herkesin hakkını savunur. Arda bunu duyunca delirdi, 'Nasıl olur, bütün golleri sen attın!' dedi."

"Kendi aramızda para topladık"

"Ben de 'Bak sakın bunun lafını yapma!' dedim. Zaten EURO 2016 grubumuz çok zordu, 'Gruptan çıkamazsak ihaleyi yıkacağız?' diye adam aranıyordu.

"Malzemeci, fizyoterapist ve masör de prim almadı. O dönem futbolcular kendi arasında para topladı, onlara verdik.

"Gruptan çıkamayınca da prim mevzusu patlamış oldu. Ben prim almadım, lafını da yapmadım. Yüreği olan çıksın yalanlasın.

"Hiç birine hakkımı helal etmiyorum. Öbür dünyada iki elim yakalarında olacak."

AA

"Ben Beşiktaşlıyım"

"Ben Beşiktaş ile büyüdüm. Çarşı’ya aşık olarak hep izledim. Canları sağ olsun pek aramız iyi değil ama ben gerçekten Beşiktaşlıyım."

"Bir tane kardeşimiz mesela kontrat uzatmıyor diye oynamıyor. İsim vermeyeceğim... Bu çocuk 20-21-22 yaşında...

"Bu çocuğun annesi babası yok mu? Bu çocuğun bakmak zorunda olduğu insanlar yok mu? Ver parasını çocuk kalsın."

"Sivas maçından sonra karar verdim"

"Ben Galatasaray'dayken her şey çok iyiydi. Benim kontratım çok yüksekti. Hak etmiştim. Kontratı TL'ye döndür dediler, döndürdüm.

İndirim yap dediler, yaptım. Her şeye evet dedim ama yine de yetmedi. Sivas maçından sonra ayrılmayı kafaya koydum."

"Şenol Güneş, benim babamdır"

"Şenol Güneş benim babamdır."

"Maksimum 6 tane yabancı sahada tutarım. Ben kuralı böyle yaparım. Türk oyuncularıma daha fazla sarılırım. Ben yabancı oyunculara yalakalık yaptım antrenmana çıksınlar diye.

"Maaşları yatmıyordu yalakalık yapıyordum. Kendi oyuncularımıza sahip çıkalım."

AA

"Fenerbahçe'deki başarısızlığım benim suçumdur"

"Fenerbahçe'deyken Aragones'e denk geldim. Çok aksi bir kişilikti. Ben de gençtim sonuçta. Fenerbahçe'de başarısızlığım kendi suçumdu."

"2010-2011 sezonu Türk futboluna çok zarar verdi. O zaman ben Trabzonspor'daydım. Bizim o zaman canımız yandı. Fenerbahçe'nin de canı yandı. Bu konuyu bence artık kapatmak lazım."

"Trabzon'da ölüyordum"

"Ben Trabzonspor'da oynarken Beşiktaşlı olduğumu söyledim. Trabzonspor için ölüyorum da dedim ki gerçekten ölüyordum. Beni Selçuk İnan kurtardı ve hastaneye yetiştirdi. Beyin kanaması geçiriyordum."

"Gönüllerimiz bir"

"Bizim karam tayfa olarak küsme diye bir kelime lügatımızda yok. Kötü bir gün olursa her zaman beraberiz.

"İyi günlerimizde biraz uzak duruyoruz. Uzaktan da olsa gönüllerimiz her zaman bir..."

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