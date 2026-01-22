Chelsea'nin yeni teknik direktörü dünyanın en iyisinin ismini verdi

Chelsea, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kritik bir galibiyete imza attı. Londra ekibi, Stamford Bridge’de oynanan mücadelede Kıbrıs temsilcisi Pafos karşısında sahadan 1-0’lık skorla ayrıldı. Maçın tek golü, 78. dakikada Moises Caicedo’dan geldi.

Karşılaşma futbol kalitesi açısından uzun süre akılda kalacak bir maç olmasa da Chelsea, beklendiği gibi oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttu ve rakibine kıyasla daha fazla gol pozisyonu üretti. Alınan bu galibiyetle Blues, grup aşamasında son maç öncesinde ilk sekizi garantileyerek önemli bir avantaj elde etti.

Cezası nedeniyle bu sezon bazı maçları kaçıran Caicedo’nun ilk 11’e dönüşü, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior’u oldukça memnun etti. Rosenior, Ekvadorlu yıldızın sadece savunma yönüyle değil, oyunun her anına katkı sağlayan yapısıyla fark yarattığını vurguladı.

TNT Sports’a konuşan Rosenior, “Çok önemli bir oyuncu. Daha önce de söyledim, benim için şu anda savunma açısından dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncusu. Onunla çalışmak büyük bir zevk. Topa sahipken de, top rakipteyken de oyunu mükemmel okuyor” ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, Caicedo’nun gol anına da ayrı bir parantez açarak, “Kariyeri boyunca kaç kafa golü attığını bilmiyorum ama maçın en kritik anında muhteşem bir kafa golü attı” dedi.

Joe Cole: 100 milyon euro artık ucuz kalıyor

Eski Chelsea oyuncusu Joe Cole da Caicedo’nun takım için taşıdığı öneme dikkat çekti. Cole, 2023 yılında Brighton’a ödenen yaklaşık 100 milyon euro seviyesindeki bonservis bedelinin artık tartışılmaması gerektiğini savundu.

Joe Cole, “O sürekli gelişiyor. İnsanlar ödenen rakama çok takıldı ve uyum süreci biraz zaman aldı. Ancak son 18 aydır yeniden orta sahada yıkıcı bir oyuncuya dönüştü. Artık sadece top kazanmıyor, liderlik de yapıyor” dedi.

Pafos karşısında atılan gol, Caicedo’nun bu sezon tüm kulvarlardaki beşinci golü oldu. Henüz 24 yaşında olan orta saha oyuncusu, Chelsea’nin genç kadrosunda liderlik rolünü üstlendiğinin farkında.

Maç sonrası konuşan Caicedo, “Takım için çok önemli bir goldü. Kazandığımız için mutluyum. Lider olduğumu söyleyenler var. Soyunma odasında çok konuşmam ama sahada ve antrenmanlarda bunu göstermeyi seviyorum” ifadelerini kullandı.