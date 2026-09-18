24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ENG-PR-BRENTFORD-CHELSEAAFP
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Chelsea'nin son 3 yıldaki en yaşlı ilk 11'i: Batı Londra derbisinde sürpriz

Brentford - Chelsea
Brentford
Chelsea
Premier Lig
D. Welbeck
J. Henderson
İngiltere

Welbeck ve Henderson, Chelsea karşısındaki Brentford ilk on birinde tarih yazıyor

İngiliz futbolu tutkunlarının gözü birazdan "Gtech Community" stadına çevrilecek. İngiltere Premier Lig'in beşinci haftası kapsamında, Chelsea ile ev sahibi Brentford arasındaki merakla beklenen Batı Londra derbisi başlıyor. Bu, büyükler kümesine yaklaşmak için doğrudan bir mücadele olacak; zira Chelsea maça 7 puanla altıncı sırada giriyor ve 6 puanla yedinci sırada bulunan rakibinin bir puan önünde yer alıyor.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun açıkladığı Chelsea kadrosu, takımı kurma stratejisinde dikkat çekici bir dönüşüme sahne oldu; zira Premier Lig'deki ilk on birine yaklaşık üç buçuk yıldır en yüksek yaş ortalamasını sürdü. 27 yıl 349 gün olarak gerçekleşen bu ortalama, Chelsea'nin turnuvadaki en yüksek yaş ortalaması olup, bundan önceki en yüksek ortalama Mayıs 2023'teki Arsenal maçında görülen 28 yıl 278 gündü. Bu bilgiler "Sky Sports'a dayanıyor.

İki tecrübeli İngiliz oyuncu Danny Welbeck (35 yaşında) ve Jordan Henderson (36 yaşında), Londra kulübünün modern tarihine adlarını yazdırdı; zira efsane John Terry'nin 36 yaşında Mayıs 2017'de Sunderland karşısında forma giymesinden bu yana, ligde Chelsea'nin ilk on birinde yer alan en yaşlı İngiliz oyuncular oldular.

Chelsea'nin Brentford maçındaki ilk on biri şu şekilde oluştu:

Kaleci: Martinez.

Savunma: Fofana, Lacroix, Colwill.

Orta saha: Neto, Henderson, Barco, Chavarria.

Hücum: Palmer, Rogers, Welbeck.

Yedek kulübesinde ise şu isimler yer aldı: Penders, Acheampong, Gusto, Hato, Lavia, Nicolas Jackson, Gittens, Estevao ve Quenda.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin