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Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Chelsea'nin oyuncusu Como'nun eşiğinde

Transfers
Chelsea
Como
T. Chalobah
İngiltere
İtalya

Şampiyonlar Ligi için bir transfer

Chelsea'nin İngiliz savunmacısı Trevoh Chalobah, bu yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Como'ya katılmaya yaklaştı.

Como, tarihinde ilk kez katılacağı yeni sezon Şampiyonlar Ligi öncesinde kadrosunu birçok transferle güçlendirmek istiyor.

Transfer piyasası uzmanı İtalyan gazeteci Fabrizio Romano ise Como'nun, Chelsea'den Trevoh Chalobah'yı kadrosuna katmak için sözlü bir anlaşmaya vardığını söyledi.

Resmi "X" hesabından yaptığı açıklamada şunları ekledi: "İki kulüp arasında 30 milyon euro sabit bedel, ayrıca 6 milyon euro bonuslar ve oyuncunun ileride satışından elde edilecek gelirden belli bir yüzdenin devri konusunda anlaşma sağlandı."

Chalobah'nın İtalya'ya transfer olmak istediğini ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye hazır olduğunu belirtti.

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Chelsea'nin, Premier Lig puan tablosunda onuncu sırada yer almasının ardından yeni sezonda herhangi bir Avrupa turnuvasına katılamayacağını hatırlatalım.




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