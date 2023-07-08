- Chelsea, Inter'in Lukaku için yaptığı teklifi reddetti
- Lukaku'nun Chelsea ile üç yıl daha sözleşmesi bulunuyor
- Lukaku, Al-Hilal ve Juventus'tan da teklif aldı
NE OLDU? Lukaku'yu geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak transfer eden Inter, Belçikalı santrforun bonservisini almak için Premier Lig ekibine 30 milyon Euro değerinde bir teklif sundu. Ancak bu teklifin reddedildiği bildirildi. Jacob Steinberg'e göre ise Lukaku şimdi Al-Hilal ile Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor.
BÜYÜK RESİM: Lukaku'nun Chelsea ile mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl var. Ancak Belçikalı forvetin Stamford Bridge'de devam etmesi pek olası değil. Lukaku'nun sezon öncesindeki hazırlık kampında takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelmesi gerekiyor, ancak Chelsea'nin yeni menajeri Mauricio Pochettino, geçtiğimiz günlerde Lukaku'nun kulüpten ayrılma yolunda olabileceğini ima etti.
VE DAHA FAZLASI: Lukaku, önümüzdeki sezon Inter için oynamaya kararlı olduğu için geçen ay Al-Hilal'den gelen iyi bir teklifi zaten reddetmişti.
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ROMELU LUKAKU'YU NE BEKLİYOR? Inter ikinci bir teklif vermezse Lukaku, Juventus'tan da bir teklif almasına rağmen yazın Avrupa'dan Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünebilir.