Chelsea, Suudi Arabistan kulüplerinin devreye girmesinin ardından Inter'in Romelu Lukaku için yaptığı teklifi reddetti.

Chelsea, Inter'in Lukaku için yaptığı teklifi reddetti

Lukaku'nun Chelsea ile üç yıl daha sözleşmesi bulunuyor

Lukaku, Al-Hilal ve Juventus'tan da teklif aldı

NE OLDU? Lukaku'yu geçen sezon Chelsea'den kiralık olarak transfer eden Inter, Belçikalı santrforun bonservisini almak için Premier Lig ekibine 30 milyon Euro değerinde bir teklif sundu. Ancak bu teklifin reddedildiği bildirildi. Jacob Steinberg'e göre ise Lukaku şimdi Al-Hilal ile Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor.

BÜYÜK RESİM: Lukaku'nun Chelsea ile mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl var. Ancak Belçikalı forvetin Stamford Bridge'de devam etmesi pek olası değil. Lukaku'nun sezon öncesindeki hazırlık kampında takım arkadaşıyla yeniden bir araya gelmesi gerekiyor, ancak Chelsea'nin yeni menajeri Mauricio Pochettino, geçtiğimiz günlerde Lukaku'nun kulüpten ayrılma yolunda olabileceğini ima etti.

VE DAHA FAZLASI: Lukaku, önümüzdeki sezon Inter için oynamaya kararlı olduğu için geçen ay Al-Hilal'den gelen iyi bir teklifi zaten reddetmişti.

ÜÇ FOTOĞRAF:

Getty

SAAF Twitter

ROMELU LUKAKU'YU NE BEKLİYOR? Inter ikinci bir teklif vermezse Lukaku, Juventus'tan da bir teklif almasına rağmen yazın Avrupa'dan Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünebilir.