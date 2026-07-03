Chelsea'nin ilgisinin ardından... Chaka nihai kararını verdi

İngiliz basında yer alan haberlere göre, İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka geleceği konusunda kararını verdi; Son zamanlarda adı, daha önce Bayer Leverkusen'de birlikte çalışıp (2023-2024) sezonunda tarihi bir çift kupa zaferi elde ettikleri İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun yönetiminde yeniden görev almak üzere Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki haberlerin ardından.

"Sky Sports" kanalı, Sunderland'ın kaptanı olan İsviçreli oyuncunun, kulüp yönetiminin Chelsea'nin transfer teklifi reddetmesinin ardından, mevcut transfer döneminde takımda kalma kararını kesinleştirdiğini doğruladı.

"Kara Kediler"in yönetimi, geçtiğimiz Pazar günü Chelsea'nin 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için sunduğu 8 milyon sterlinlik teklifi reddetmişti. Kulübün tutumu, takımın Premier Lig'e dönüşünün ardından geçirdiği muhteşem ilk sezonda kilit rol oynayan İsviçreli milli oyuncunun hiçbir koşulda satılmayacağı yönünde kesin oldu.

Bilgilere göre Chaka, başlangıçta teklifi değerlendirme ve “Stamford Bridge”ye transfer olma konusunda açıktı; bunun nedeni, Alman futbol sahalarında birlikte geçirdikleri başarılı bir dönemin ardından kısa süre önce Chelsea’nin başına geçen Alonso’nun yönetiminde yeniden çalışmak istemesi idi.

Ancak, oyuncu ile Sunderland yönetimi arasında yapılan yoğun görüşmeler bir dönüm noktası oluşturdu; Chaka, kulübe olan tam bağlılığını yenileyerek takımda kalma isteğini dile getirdi.

Sunderland’ın gelecek sezon Avrupa Ligi’nde mücadele etme şansı, kulübün uzun vadeli hedefleri ve yükseliş eğilimi, İsviçreli yıldızın kalma kararında belirleyici faktörler oldu. Ayrıca Chaka’nın Sunderland taraftarlarıyla kurduğu güçlü bağ ve kulüple olan sıkı ilişkisi, takımla yolculuğuna devam etme yönündeki nihai kararında önemli bir rol oynadı.

Sunderland yönetimi, eski Arsenal oyuncusunu saha içinde ve dışında temel bir dayanak ve gerçek bir lider olarak görüyor ve yeni sezonun mücadelelerinde onun liderlik rolünü üstlenmesini bekliyor. Geçen yaz 13 milyon sterlin karşılığında Sunderland’a katılan Chaka’nın, kulüple olan mevcut sözleşmesinin iki yılı daha kaldığı belirtiliyor.