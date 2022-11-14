Chelsea'nin eski menajeri Thomas Tuchel, Brexit sonrası vize kurallarına göre İngiltere'den ayrılmak zorunda

Chelsea'den gönderildiğine hâlâ inanamayan Alman hoca, yeni bir sürpriz ile karşı karşıya kaldı.

Premier Lig ekibi Chelsea'deki işine son verilen Thomas Tuchel, zor günler geçirmeye devam ediyor.

Kovulmanın etkisini hâlâ üzerinden atamayan ve zaman zaman bu konuyla ilgili yaşadığı hayal kırıklığını ifade eden Alman menajer, yeni bir zorluk ile karşı karşıya.

Şu anda işsiz olan Tuchel, İngiltere'de kalamayacak.

İddialar neler?

The Telegraph'ta yer alan habere göre Tuchel, Chelsea'den ayrıldıktan sonra İngiltere'den de temelli ayrılmak zorunda.

Tuchel, eylül ayında görevden alındı ve işsiz olduğu için Brexit sonrası vize yasaları nedeniyle ülkede kalamayacak.

Alman hocanın Stamford Bridge'deki döneminden iki yardımcısı Zsolt Low ve Benjamin Webber'in bu izni aldığı ve İngiltere'de kalabileceklerini bildiriyor.

Tuchel'e ise neden böyle bir düzenleme yapılamadığı henüz belirsiz. Habere göre 49 yaşındaki hoca, muhtemelen Münih'e geri dönecek.

Tuchel'in Brexit sonrası vize yasaları nedeniyle ülkeden ayrılmaya zorlanan ilk teknik direktör olduğu söyleniyor.

Ne olmuştu?

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 1-0' kaybedilen maçın ardından Tuchel'i görevden almıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Thomas Tuchel ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri tüm çabalar için teşekkür ederiz.

"Thomas burada geçirdiği süre içinde Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Chelsea tarihinde haklı olarak yerini alacak" denilmişti.