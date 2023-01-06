Eski forvet, futbolculuk döneminde Chelsea, Juventus, Sampdoria ve Cremonese'yi temsil ederken, İtalya için de 59 kez forma giydi.

Juventus ve Chelsea'nin eski golcüsü Gianluca Vialli'nin 58 yaşında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından futbol dünyası bir kez daha yasta.

Pele ve Sinisa Mihajlovic'in ölümlerinin ardından, oyunun bir başka efsanesi de ne yazık ki kanserle uzun süredir devam eden savaşını kaybetti.

Nisan 2020'de iyileştiği duyurulan Vialli'ye 2021'de ikinci kez pankreas kanseri teşhisi konulmuştu.

2021 yazında İtalya Millî Takımı'nda Roberto Mancini'nin ekibinde yer alan Vialli, Euro 2020 zaferi yaşamıştı.

Gianluca Vialli kimdir?

Cremona'da doğan Vialli, futbolculuk kariyerine yerel takım Cremonese'de başladı ve kulübün, Serie B'ye yükselmesine yardımcı oldu.

Daha sonra 1984'te Sampdoria'ya transfer olan eski futbolcu, Mancini ile 1990-91'de tarihi bir Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Vialli ayrıca Sampdoria ile üç İtalya Kupası ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası kazandı ve Juventus'a 12,5 milyon sterlin'lik rekor transferinden önce 1992 Avrupa Kupası finaline ulaştı.

Bir başka Serie A zaferi, İtalya Kupası ve UEFA Kupası'nı Juventus'ta kazandı. Ancak Juve ile dört yıllık bir mücadelenin şüphesiz en önemli anı, 1996 Şampiyonlar Ligi finalinde Ajax'ı yenerken geldi.

Vialli, teknik direktörlük döneminde ise Chelsea ve Watford'u çalıştırdı.