Chelsea'nin efsane kaptanı dünya futbolundaki en iyi 10 numarayı açıklarken, Messi'nin adını bile anmadı!

Everton, Londra deplasmanına gelmeden önce son beş maçının dördünü kazanmıştı ancak Chelsea, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı erken kontrol altına aldı.

Maçın kilidi 21. dakikada açıldı. Cole Palmer, Malo Gusto’nun pasıyla Jordan Pickford’ı geçerek Eylül ayından bu yana ilk golünü kaydetti. Chelsea’nin ikinci golü ise bu kez rollerin değişmesiyle geldi: Asist yapan Gusto, ilk yarının son bölümünde skoru 2-0’a taşıdı. Bu sonuç, Chelsea’yi yeniden üst sıralar ve Şampiyonlar Ligi yarışının içine çekti.

Terry'nin övgüsü gündem oldu

Karşılaşmayı değerlendiren kulüp efsanesi John Terry, galibiyeti “büyük bir zafer” olarak nitelerken özellikle Palmer’ın 10 numaradaki etkisini öne çıkardı.

Terry, Palmer’ın tekrar ilk 11’e dönmesinden ve golle karşılık vermesinden memnun olduğunu belirterek, dünya futbolunda 10 numara pozisyonunda ondan daha iyisini görmediğini söyledi. Palmer’ın yarım dönüşlerle dar alanlara girmesini ve sürekli cesur oynamasını da savunmacılar için “kabus” olarak tarif etti.

Terry’nin bir diğer övgüsü ise savunma tarafına geldi. Chelsea’nin gol yemeden bitirmesinin altını çizen eski kaptan, Robert Sanchez’in son haftalardaki performansını “mükemmel” sözleriyle değerlendirdi ve bu seviyenin devam etmesini umduğunu ifade etti.

Maresca'dan mesaj: “En kötü 48 saat”

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca ise maç sonrası açıklamalarında önceliği sonuca verdi.

Gol yemeden kazanılan bir maç ve ortaya konan performanstan memnun olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, Palmer’la ilgili olarak da takımın daha iyi bir ekip olduğunu uzun süredir dile getirdiklerini, oyuncusunun sakatlık/eksiklik süreçlerinde yanlarında olamadığını ama dönüşünün Chelsea’ye kesin katkı sağlayacağını belirtti.

Öte yandan Maresca, kulübe geldiğinden beri yaşadığı “en kötü 48 saat” ifadesiyle dikkat çekti. Son iki günde “birçok kişinin Chelsea’yi desteklemediğini” söylerken kimi kastettiğini açıkça belirtmedi.

Shearer: “mesajı yönetime olabilir”

Maresca’nın çıkışını BBC’de yorumlayan Alan Shearer, bu sözlerin konuşulmasını özellikle istediğini savunarak mesajın yönetim kuruluna ya da kulüp sahiplerine yönelik olabileceğini dile getirdi. Shearer’a göre Maresca, hafta içindeki sonuçların ardından kendini güvende hissetmiyor olabilir ve bu durum teknik adamı rahatsız ediyor olabilir. Yine de genel tabloya bakıldığında Maresca’nın işini iyi yaptığını da ekledi.

Chelsea, bu galibiyetin ardından salı gecesi Carabao Cup’ta Cardiff City ile karşılaşacak ve yarı final bileti arayacak.