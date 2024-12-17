Chelsea’nin bonservisine 70 milyon euro ödediği 23 yaşındaki yıldız futboldan 4 yıl men edilmek üzere!

Mykhailo Mudryk, doping testinde meldonyum maddesinin bulunması nedeniyle dört yıllık men cezası riskiyle karşı karşıya kaldı.

Chelsea'nin genç yıldızı Mykhailo Mudryk, yapılan doping testinde meldonyum maddesine (mildronat olarak da bilinir) rastlanmasının ardından büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, oyuncunun A numunesi pozitif çıktı ve Mudryk şu anda dört yıllık bir ceza ile karşı karşıya.

Test sonuçları ve açıklamalar

Mudryk’e yapılan doping testi Ekim ayı sonunda gerçekleştirildi ve testin ilk aşamasında pozitif sonuç alındı. Şu anda testin B numunesinin açılması bekleniyor. Eğer ikinci numune de pozitif çıkarsa, oyuncunun cezası kesinleşecek.

Mudryk’in en son 1 Aralık tarihinde Aston Villa'ya karşı oynadığı maçtan bu yana sahalardan uzak kalması dikkat çekti. Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, o dönemde Mudryk'in viral bir hastalık sebebiyle kadroda olmadığını açıklamıştı. Ancak dört maçtır forma giyemeyen yıldız oyuncu hakkındaki bu yeni gelişme, kulübün resmi açıklamalarını sorgulanır hale getirdi.

Mudryk için 4 yıllık men cezası gündemde

Ukraynalı gazeteci Volodymyr Zverov, Mudryk'in durumuna dair antidoping otoritelerinden aldığı bilgileri şöyle paylaştı:

"Bir sporcu ilk testte pozitif sonuç aldıysa, ikinci numunenin negatif çıkma olasılığı çok düşük. Eğer B numunesi de pozitif çıkarsa, bu resmi olarak antidoping kurallarının ihlali olarak kabul edilir ve sporcunun 4 yıllık men cezası alması muhtemeldir."

Chelsea kulübü oyuncusunu savunuyor

Chelsea Kulübü, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı:

"Chelsea Futbol Kulübü, Futbol Federasyonu’nun oyuncumuz Mykhailo Mudryk ile ilgili rutin bir idrar testi sonucunda alınan olumsuz sonucu bildirdiğini doğruluyor. Kulüp ve Mykhailo, FA’nın test programını tam anlamıyla desteklemektedir ve oyuncularımız düzenli olarak teste tabi tutulmaktadır."

Kulüp ayrıca Mudryk’in suçsuzluğunu savundu:

"Mykhailo, yasaklı bir maddeyi bilinçli olarak kullanmadığını kesin bir dille belirtmiştir. Hem Mykhailo hem de Kulüp, yetkili makamlarla iş birliği yaparak bu olumsuz sonucun nedenini araştıracaktır. Bu aşamada başka bir açıklama yapmayacağız."

Skandalın etkileri

Mudryk’in Chelsea kariyerini ve Avrupa futbolundaki geleceğini derinden etkileyebilecek bu skandal, aynı zamanda kulüp için de büyük bir kriz yaratmış durumda. 23 yaşındaki Ukraynalı oyuncu, 70 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer olduğu Chelsea'de bu sezon istenen performansı sergileyememişti.