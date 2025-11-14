Chelsea'nin alamadığı yıldız oyuncu hayalini kurduğu takımı açıkladı

Barcelona ile Real Madrid arasındaki tarihi rekabet, yıllar boyunca sayısız transfer mücadelesine sahne oldu. Görünen o ki bu rekabet gelecekte de devam edecek. Her iki dev kulübün ilgisini çeken son isim ise Segunda’da RC Deportivo formasıyla dikkatleri üzerine çeken Yeremay Hernandez.

Geçen sezon 15 gol atan Yeremay’i Avrupa kulüplerinin radarına sokan esas unsur ise onun üst düzey dripling yeteneği oldu. Chelsea, 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye en çok yaklaşan takımlardan biriydi ancak görüşmeler sonuç vermedi ve Yeremay kariyerine Deportivo’da devam etti.

Başarılı kanat oyuncusu, Cadena SER’e yaptığı açıklamada olası bir transferde La Liga’nın ilk tercih olacağını belirtti. Yeremay, El Clasico’nun iki devi olan Barcelona veya Real Madrid’de oynamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyleyerek hedefini açıkça ortaya koydu.

İspanya Milli Takımı'nda yer alabilir

“İspanya ligini, bizim ligimizi çok seviyorum. Büyük takımları, Barça veya Real Madrid’i seviyorum. Onlar en iyi takımlar ve ben de bir gün onlardan birinde oynamayı çok isterim. Bu iki takımdan birinde oynamak benim için bir rüya olur. Ama şu anda hayalim Depor’da oynamaya devam etmek” ifadelerini kullandı.

Yeremay Hernandez, gelecekte İspanya Milli Takımı’na çağrılabilecek potansiyele sahip oyunculardan biri olarak gösteriliyor. Ancak genç yetenek, şu anda İkinci Lig’de forma giydiği için Luis de la Fuente’den yakın zamanda bir milli davet beklemediğini de açıkça dile getirdi.

“Biraz uzak. Şu anda biraz uzak, çünkü İkinci Lig’de oynuyorum ve adımlarımı atmaya devam etmeliyim. Umarım bir gün o gün gelir, çünkü bu benim için en iyisi olur” diye konuştu.

Deportivo’nun La Liga’ya yükselip yükselmeyeceği belirsizliğini korusa da, Yeremay Hernandez’in önümüzdeki yıllarda üst düzey bir takıma transfer olması futbol otoriteleri için büyük bir sürpriz olmayacak gibi görünüyor.