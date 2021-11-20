Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Hakim Ziyech'in transfer söylentisinin 'uydurma' olduğunu söyledi

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Hakim Ziyech'in başka bir takıma transfer olması konusunda herhangi bir konuşma olmadığını belirtiyor.

Hakim Ziyech, geçen sezon Chelsea formasını 39 kez giymesine rağmen Londra ekibinde henüz kilit bir rol üstlenmedi.

Chelsea'de bu sezon sadece 10 maçta oynayan Faslı yıldızın, ocak ayında Barcelona veya Borussia Dortmund'a transfer olabileceği konuşuluyor.

Ne söylendi?

Chelsea menajeri Tuchel, Hakim Ziyech hakkında şu şekilde konuştu: "Birçok kez sezon öncesinde mükemmel olduğunu söyledim, ancak omuz sakatlığı yüzünden form olarak geriledi. Sakatlığının ardından sahaya omuz koruyucusu ile çıktı ve bu şey onun maç içerisindeki özgürlüğünü kısıtlıyor. Ona acı veriyor. Onun oyun stiline uygun bir durum değil.

"Ancak son maçlarda formu yükseldi. Hakim'in dışında başka sakatlarımız da oldu. Callum Hudson-Odoi'nin yaptığı gibi daha fazla maç süresi alma şansını yakaladı.

"Hakim'in transferi konusunda şu anda bir düşüncemiz yok. Ne satılmasını ne de kiralık olarak gönderilmesini konuştuk. Kulüpte hiç kimse bu konu hakkında bir açıklama yapmıyor, ancak medyada bu tür uydurma haberler çıkıyor.

"Ziyech ofisime geldiğinde transfer olma isteğinde bulunmuyor. O, takımın önemli bir üyesi. Yetenekli ve çok hırslı bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Ondan her zaman en iyi performansını göstermesini bekliyorum.

"Zorlu bir rekabet içinde olduğu kesin. Hakim her zaman 90 dakika boyunca oynayamaz. Bu durum tamamıyla imkansız."

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Ziyech, Tuchel'in Chelsea'deki birçok hücum oyuncusundan sadece birisi.

Chelsea; Romelu Lukaku ve Timo Werner gibi forvet oyuncularına ek olarak orta sahanın hem iç hem de dışında oynayabilecek Hudson-Odoi, Kai Havertz, Christian Pulisic ve Mason Mount gibi etkili futbolculara sahip.

Chelsea, 26 puanla Premier Lig'in zirvesinde yer allıyor.

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