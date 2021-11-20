Manchester United'ın eski oyuncusu Park Ji-sung, kulübün eleştirilen menajeri Ole Gunnar Solskjaer'e, Old Trafford'da kendisini kanıtlaması için sezon sonuna kadar şans verilmesi gerektiğine inanıyor.

Solskjaer, cumartesi günü oynanacak Watford maçı öncesinde yoğun bir baskı altında ve United, son altı Premier Lig maçından sadece birini kazanabildi. Ayrıca, ezeli rakipleri Liverpool ve Manchester City'ye karşı çok ağır mağlubiyetler aldı.

Kötü sonuçların ardından, Zinedine Zidane ve Brendan Rodgers gibi isimlerin Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçebileceği konuşuluyor.

Ne söylendi?

Jose Mourinho'nun yerine göreve gelen Solskjaer'in, Old Trafford'daki büyülü ortamı yeniden canlandırdığını düşünen Park, Norveçli menajerin övgüyü hak ettiğini düşünüyor.

Öte yandan United'da geçirdiği süre boyunca 4 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi kazanan Güney Koreli oyuncu, 2021-22 sezonunda Solskjaer'in kendisini kanıtlaması gerektiğini söylüyor.

Park, GOAL'a verdiği demeçte, "Solskjaer'in, United'ın başına geçtiği 3. yıl oldu. Bu yıl çok önemli bir yıl ve Solskjaer için de son derece belirleyici bir yıl olacağını düşünüyorum.

"United'da yaptıklarından dolayı takdiri hak ettiğini ve sezon sonuna kadar takımda kalması gerektiğine inanıyorum, ancak bundan sonra devam edebileceğini göstermesi lazım.

"Solskjaer, Takımı yeniden bir araya getirmesi ve bir ruh kazandırması açısından iyi işler yaptı.

"Ondan önce, birinci sınıf antrenör olarak bilinen Louis van Gaal ve Jose Mourinho vardı, ancak işe yaramadı. Bu yüzden, United'ın bu deneyimlerden bir şeyler çıkarması ve Solskjaer kararına bağlı kalması gerekiyor.

"Ole Gunnar Solskjaer için en önemli nokta, dünyanın en iyi koçları olan Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Thomas Tuchel gibi menajerlerle rekabet edip edemeyeceği.

"Dolayısıyla bu sezonun sonunu bekleyip daha sonra karar verilmesi gerektiğine inanıyorum, ancak yeterince iyi olduğunu gösteremezse devam etmesi zor olacak" dedi.

Park, United için Rooney'i destekliyor

United'ın tüm zamanların en golcü oyuncusu Wayne Rooney'in Derby County'de menajerlik kariyerine henüz yeni başlamış olduğu düşünüldüğünde, Old Trafford'da oluşacak bir menajerlik boşluğunda United'ın başına geçmesi pek mümkün görünmüyor.

Ancak Park, eski takım arkadaşına olan inancını koruyor ve Rooney'nin bir gün United'a yönetici olarak dönebileceğine inanıyor.

40 yaşındaki Park, şu ifadeleri kullandı: "Wayne'in başarabileceğine inanıyorum. Genç yaşından itibaren harika deneyimler edindi ve kariyerinde yaşadığı zor anların her zaman üstesinden geldi.

"Elbette, harika liderlik becerilerine de sahip. Bu yüzden gelecekte United'ın menajeri olabileceğine inanıyorum."

Park'tan, United taraftarına ırkçı şarkı söylemeyi bırakma çağrısı

Güney Koreli futbolcu, United'a ve taraftarına karşı büyük bir sevgi besliyor, ancak kulüp taraftarlarının ırkçı söylemlerde bulunmamalarını istiyor:

"Taraftarlar bu isteğimi kırmadılar ve ırkçı söylemleri artık duymadığım için mutluyum.

"Irkçılık meselesi elbette sadece futbolla ilgili değil. Genel olarak toplumla ilgili bir konu.

"İsteğimi olumlu karşılayan taraftarlarımıza minnettarım ve umarım artık kimse ırkçılığa maruz kalmaz."

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