Manchester United menajeri Solskjaer: Paul Pogba'nın sakatlığı 3 ay sürebilir

Ole Gunnar Solskajer, Fransız yıldız Paul Pogba'nın sakatlığı nedeniyle üç ay süreyle sahalardan uzak kalabileceğini doğruladı.

Pogba, kısa süre önce Fransa Milli Takımı'ndayken uyluk sakatlığı yaşadı ve topallayarak antrenmandan çıkmak zorunda kaldı. Paul Pogba, Fransa'nın oynadığı Kazakistan ve Finlandiya maçlarını kaçırdı.

Manchester United menajeri Solskjaer, Fransız yıldızın uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıklarken Pogba'nın sakatlığının ciddi olduğu anlaşılıyor.

Ne söylendi?

Solskjaer'e, Pogba'nın sakatlık durumu sorulduğunda, "Paul için hayal kırıklığı yaratan bir sakatlıktı oldu. Elbette ki bizim için de üzücü bir durum.

"Ben doktor değilim tabii ki ve ne kadar çabuk iyileşeceğini söyleyemiyorum, ancak en kısa sürede iyileşmesini umut ediyorum. Bu tür sakatlıklar 6 veya 7 hafta sürebiliyor.

"En kötü senaryo ise Pogba'nın 10, 11 veya 12 hafta sahalardan uzak kalması olacak.

"Emin olduğum bir şey var ki Paul geri döndüğünde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. O, daha güçlü ve kararlı bir şekilde geri dönmek için uğraşıyor. Paul, her zaman güçlü bir şekilde geri dönecek bir kişiliğe sahip.

"Umarım, Noel'den hemen sonra Pogba'yı sahada görebiliriz."

Büyük resim

Pogba'nın sakatlığı, hem oyuncu hem de kulüp için kötü bir zamana denk geldi, çünkü Manchester United yoğun bir döneme giriyor.

Premier Lig'de Watford ve Chelsea ile karşılaşacak olan United, Şampiyonlar Ligi'nde ise Villarreal deplasmanına gidecek.

United'ın, Liverpool'a 5-0'lık ağır yenilgisinin ardından eleştirilerin odağındaki isimlerden birisi olan Paul Pogba, City yenilgisinden sonra da büyük bir tepki görmüştü.

Menajeri Mino Raiola, Manchester United'dan ayrılmaya yakın olduğunu güçlü bir şekilde ima ettiği oyuncusu Pogba'nın, "Aralık ayı, rüya ayıdır" diyerek Old Trafford'dan uzaklaşmaya başladığını belirtmişti.

Pogba'nın, United ile olan sözleşmesi yaz aylarında biterken Juventus, PSG ve Real Madrid, Fransız yıldızla yakından ilgileniyor.

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