Graham Potter, Romelu Lukaku'nun Chelsea'ye 97.5 milyon sterlinlik başarısız transferini işaret etti.

NE OLDU? Chelsea, ocak transfer döneminde Enzo Fernandez ve Mykhailo Mudryk gibi gelecek vadeden oyunculara büyük miktarda para harcadı. Ancak yaz transfer dönemiyle birlikte şimdiye kadar 600 milyon sterlin harcanmasına rağmen gol sorunu çözülemedi. Kai Havertz'in müsrif davrandığı, Pierre-Emerick Aubameyang'ın ise kadroda yer almadığı maç olan Fulham karşılaşmasında takımdaki 9 numara eksikliği bir kez daha açığa çıktı.

Bununla birlikte Chelsea Menajeri Graham Potter, Romelu Lukaku'nun 2021'de Inter'den döndükten sonra sergilediği başarısız performansı örnek göstererek, üretkenlik probleminin yalnızca forvet transferi ile çözülemeyeceğini savundu.

NE SÖYLENDİ? Potter, konuyla ilgili şunları söyledi: "Takım olarak gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. 18 ay geriye bakarsanız, Chelsea gol atmıyordu ve bir santrafor [Lukaku] için 100 milyon sterline yakın para harcanmıştı. Bu transferin tüm sorunları çözeceğini düşündüler ama öyle olmadı. Takım olarak daha iyi hücum etmelisiniz. Bizim mücadelemiz ve yapmamız gereken bu."

DAHA BÜYÜK RESİM: 2021-22 sezonunda Stamford Bridge'e dönüş yaptıktan sonra iyi bir başlangıç yapan Lukaku, daha sonra İtalyan medyasına verdiği röportajda dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel'in taktiklerini eleştirmişti. O röportajın ardından golleri de kesildi ve Belçikalı santrfor, Inter'e geri döndü.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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CHELSEA'Yİ NE BEKLİYOR? Son lig maçında Fulham ile 0-0 berabere kalan Maviler, 11 Şubat'ta bir başka Londra derbisinde West Ham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.