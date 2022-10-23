İki kulüp de Stamford Bridge'deki bazı sloganlardan rahatsız oldu.

Kulüpler ayrımcı davranışları kınadı

Her ikisi de Rainbow Laces kampanyasını destekliyor

Maç 1-1 sona erdi

NE OLDU? Maviler'in, Stonewall'ın futbolda LGBTQ+ eşitliğini destekleyen bir girişimi olan Rainbow Laces kampanyasını desteklediği bir günde maç sırasında homofobik tezahüratlar duyuldu.

NE SÖYLENDİ? Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Chelsea Futbol Kulübü, her türlü ayrımcı davranışı kesinlikle kabul edilemez buluyor ve bugün Stamford Bridge'de bazı kişilerin kullandığı dili kınıyor.

"Stonewall'ın Rainbow Laces kampanyasını desteklemekten gurur duyuyoruz ve bugün daha fazlasını yapmamız gerektiğinin kanıtı olarak hareket ediyoruz. Amaç, futbolu herkes için bir oyun haline getirmek."

DAHA BÜYÜK RESİM: Açıklamanın hissiyatı, her iki menajer tarafından maç sonrası röportajlarında tekrarlandı ve Graham Potter, oyundaki ayrımcılığı ortadan kaldırmak için hâlâ yapılması gereken işler olduğunu kabul etti. Futbol Federasyonu ayrıca, bu tür olayları engellemek için İngiltere Savcılığı ile birlikte çalışma sözü verdi.

CHELSEA'Yİ NE BEKLİYOR? Manchester United ile 1-1 berabere kalan Chelsea, 25 Ekim Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda RB Salzburg ile karşılaşacak.