Chelsea Lille'e nasıl gidecek? Thomas Tuchel: "Gerekirse arabayla gideriz ve ben kullanırım!"

Thomas Tuchel, Chelsea'yi Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanına gerekirse kendisinin götüreceğini açıkladı.

Maviler, Çarşamba günü, toplamda 2-0 önde oldukları Devler Ligi son 16 turu rövanş maçında Lille ile karşı karşıya gelecekler.

İngiliz hükümetinin Roman Abramovich nedeniyle kulübe bazı yaptırımları oldu ve Chelsea'nin deplasman yolcukları için sıkıntı yaşadığı iddia ediliyor.

Thomas Tuchel ne söyledi?

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel kulübün deplasman seyahatlerinde sıkıntı yaşamadığı konusunda ısrar etti ve gerekirse takımı Fransa'ya kendisinin götüreceğini söyledi: "Son bilgilerim bir uçağımız olduğu ve uçakla gidip uçakla döneceğimiz yönünde."

"Trenle gitmezsek, otobüsle gideceğiz. Gerekirse yedi kişilik bir arabayla gideriz ve ben kullanırım! Bunu yapacağım. Yapacağım ve oraya gideceğim!"

"20-30 yıl önce bana bir Şampiyonlar Ligi maçına kenarda katılmak isteyip istemeyeceğimi sorsaydınız, 'ne zaman ve nerede?' derdim."

"Bu şimdi neden değişsin? Ben orada olacağım, orada olacağız."

"Kurum içi bazı görüşmeler oluyor ama bu beni etkilemiyor."

"Seyahati organize eden harika bir ekibimiz var ve bütün departmandakiler o kadar kararlı ki şu an her şey normal görünüyor."

Roman Abramovich neden cezalandırıldı?

Chelsea patronu Roman Abramovich'in mal varlıklarına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantısı nedeniyle el konuldu.

Ukrayna işgali devam ederken dünyanın dört bir yanındaki Rus oligarklarına karşı eylemler de devam ediyor.

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