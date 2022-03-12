Inaki Pena'nın performansı Barcelona'da Ter Stegen üzerinde baskı yarattı

Barcelona'nın sarı-kırmızılı ekip karşısındaki mücadelesinin ardından Marc-Andre ter Stegen'in üzerindeki baskı artıyor.

Katalan devi, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray'ı konuk ederken mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

16 maçtır rakip fileleri havalandırmayı es geçmeyen Barcelona'yı sarı-kırmızılı ekip durdurdu ve Inaki Pena'nın performansı İspanya'da alkış topladı.

Ne oldu?

Barcelona karşısında en fazla pas ve isabetli pasa sahip Galatasaraylı futbolcu, Barça'dan kiralık olarak takıma katılan kaleci Inaki Pena oldu. (31/40)

Barcelona karşısında en fazla pas ve isabetli pasa sahip Galatasaraylı futbolcu Inaki Pena 31/40 🙌



La Masia’dan olduğuna şüphe yok 👏 pic.twitter.com/OBodbByvQ2 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 11, 2022

La Masia'da yetişen İspanyol eldivenin sarı-kırmızılı ekipteki geleceği belirsizliğini korurken Mateu Alemany ile Xavi'nin açıklamalarına göre, Inaki Pena kulübe dönüp Barça kalesini devralabilir.

Ayrıca Pena'nın Camp Nou'daki performansının ardından Ter Stegen üzerindeki baskı arttı.

Sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak oynayan Pena ile Barça kalesini koruyan Ter Stegen, İspanya'da tartışmalara neden oldu.

Katalan devine 2014 yazında katılan Alman eldiven, kulübe geldiğinden beri bu sezon en kötü kurtarış yüzdesine sahip (%63.03).

Sevilla'nın kalesini koruyan Bono %80, Real Madrid'in file bekçisi Courtois'in ise %76.14 kurtarış yüzdeleri var.

Ter Stegen kurtarış yüzdesi ile La Liga kalecileri arasında 20. sıraya geriledi.

Xavi ile Mateu Alemany, Inaki Pena hakkında ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Xavi, Pena hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray çok ısrarcı ve agresifti. Bizim için kolay olmadı."

"Inaki Pena harika iş çıkardı. Onun adına çok mutluyum. Ancak bu gece biraz ağzımızın tadını kaçırdı."

Inaki Pena, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyiyor ve sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı belirsiz.

Xavi, Pena'nın kulübe geri döneceğini vurgularken "Evet, fikir onun kiralık gitmesi ve geri dönmesiydi. Şu an çok iyi gidiyor. Cesaretinden dolayı mutluyum" dedi.

Inaki Pena'nın geleceğiyle ilgili maç öncesinde futbol direktörü Mateu Alemany de demeç verdi ve oyuncunun durumundan memnun olduklarını belirterek, "Kiralık hamlesi cesurcaydı. Bu onun için harika bir deneyim olacak. O, Barcelona için bir değer" dedi.

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