Alman menajer, ezeli rakipleriyle oynanacak maç öncesinde endişesini dile getirdi.

Jurgen Klopp, Old Trafford'da Manchester United ile oynayacakları maçın, ev sahibi taraftarların protestolarıyla ertelenmesi durumunda ilginç bir önermede bulundu ve Premier Lig yönetimine seslendi.

Alman menajer, Kırmızı Şeytanlar’ın maçın seyrini etkileyecek bir şey yapması durumunda Liverpool’a puan verilmesi gerektiğine inanıyor.

Sosyal medya üzerinden örgütlenen United taraftarları, İngiliz Milyarder Sir Jim Ratcliffe'nin kulüp için teklif vermeyi planladığını açıklamasının ardından kulübün sahibi Glazer ailesine karşı protesto hazırlığı yapıyor.

22 Ağustos Pazartesi günü oynanacak mücadele, taraftarların toplu bir şekilde yürüyüşüne de sahne olacak.

Klopp, neden böyle bir açıklama yaptı?

Mayıs 2021'de taraftarlar stadyumu basmış ve Old Trafford’un içerisine girmişti.

Glazer ailesinin başarısız Avrupa Süper Ligi'nin oluşumundaki rolünü protesto etmek için soyunma odalarına bile girmeye çalıştılar.

Liverpool, o dönem oynanan maçı 4-2 kazandı ve sonraki sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Ancak, futbol adına pek de kolay bir gün olmamıştı. Bu nedenle Alman menajer, şimdiden temkinli davranmaktan yana bir tavır alıyor.

Maç ertelenirse ne olur?

Basın toplantısında konuşan Klopp, "Gerçekten bunun olmayacağını umuyorum, ancak bu olursa United maçında bize direkt 3 puan verilmeli.

"Durumla hiçbir ilgimiz yok. Taraftarlar maçın oynanmamasını istiyorsa, maçı yeniden düzenleyip, inanılmaz yoğun bir programda bir yere sığdıramayız.

"Sanmıyorum ve gerçekten bunun olmayacağını umuyorum. Ne olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok, bunun hakkında düşünmüyorum.

“İnsanlar bize iyi olduğumuzu söylüyorlar, biz de oraya gidip oyunu oynuyoruz, umarım maçı iyi bir şekilde oynayabiliriz.

“Böyle bir durumda, her zaman olaya dahil olmayan takım puanları almalıdır” diyerek görüşünü sundu.

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