Premier Lig'de yeni sezona yeni bir teknik direktörle hazırlanan Chelsea, orta sahasını güçlendiriyor.

Premier Lig takımlarından Chelsea ve teknik direktörü Enzo Maresca'nın eski takımı Leicester City, Kiernan Dewsbury-Hall'un transferi için anlaşmaya çok yaklaştı.

Enzo Maresca'nın Leicester City'yi Premier Lig'e geri döndürmesinin ardından Chelsea, bu yaz üçüncü transferini gerçekleştirmek için harekete geçti.

35 milyona yakın ödenecek

Chelsea, Dewsbury-Hall transferi için Leicester City ile yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncu, Chelsea'de 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Chelsea'nin bu transfer için Leicester City'ye 30 milyon ila 35 milyon euro ödeyeceği belirtildi. Dewsbury-Hall, Chelsea'nin bu yaz yaptığı üçüncü transfer olacak.

Daha önce Fulham'dan savunma oyuncusu Tosin Adarabioyo'yu bedelsiz ve Aston Villa'dan 19 milyon euro karşılığında Omari Kellyman'ı transfer etmişlerdi.

Takas anlaşması

Chelsea, Dewsbury-Hall'un transferinde genç yetenek Michael Golding'i de Leicester City'ye gönderecek. Golding, Chelsea altyapısında yetişmiş ve büyük gelecek vadeden bir oyuncu olarak görülüyor. Bu takas anlaşması, Dewsbury-Hall'un Chelsea'ye transferini kolaylaştıracak.

Maresca ile parladı

Kiernan Dewsbury-Hall, Leicester City altyapısından yetişmiş bir oyuncu olup, Blackpool ve Luton Town'da kiralık olarak oynadıktan sonra Leicester'da kendini kanıtladı.

Geçen sezon Championship'te 12 gol ve 15 asist yaparak Leicester'ın Premier Lig'e geri dönmesine büyük katkı sağladı. Premier Lig'de daha önce 59 maça çıkan Dewsbury-Hall, Maresca yönetiminde kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi. Şimdi, Chelsea'de yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor.

Orta saha kalabalık

Chelsea, son yıllarda orta sahaya büyük yatırımlar yaptı. Enzo Fernandez ve Moises Caicedo gibi oyuncuları transfer eden Chelsea, sol ayaklı bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyuyordu.

Dewsbury-Hall, bu boşluğu doldurarak takımın orta saha rotasyonuna çeşitlilik katacak. N'Golo Kante, Danny Drinkwater, Ben Chilwell ve Wesley Fofana gibi oyuncuların izinden giderek Leicester'dan Chelsea'ye transfer olan Dewsbury-Hall, Chelsea'de önemli bir rol üstlenmeyi hedefliyor.