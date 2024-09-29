Chelsea, AC Milan kalecisi Mike Maignan için yaptığı birçok girişime rağmen, oyuncunun yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferden çekildi.

Premier Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Chelsea'nin, yaz transfer döneminde AC Milan kalecisi Mike Maignan için birçok kez girişimde bulunduğu ancak İtalyan ekibinin yüksek fiyat talepleri nedeniyle bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. Yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, yaz aylarında sadece sahadaki oyuncularla sınırlı kalmayıp, kaleci pozisyonunda da değişiklikler yaptı.

Villarreal'den Filip Jorgensen’i kadrosuna katan Chelsea, Djordje Petrovic ve dünyanın en pahalı kalecisi olan Kepa Arrizabalaga’yı sırasıyla Strasbourg ve Bournemouth’a kiralık olarak gönderdi.

2024-25 sezonunun başında Robert Sanchez, Chelsea’nin bir numaralı kalecisi olarak öne çıkmış olsa da, Brighton & Hove Albion’a karşı alınan 4-2’lik galibiyette performansı tam anlamıyla tatmin edici bulunmadı. Sanchez'in sözleşmesi 2030'a kadar, Jorgensen'in ise 2031'e kadar devam ediyor; ancak bu isimler yaz aylarında Maignan’ın transferi gerçekleşseydi yedek kulübesine düşebilirdi.

Maignan’a yoğun ilgi

İtalyan basınından Corriere dello Sport’a göre, Chelsea, Maignan’ı transfer etmek için Milan ile birçok kez temasa geçti. 2020-21 sezonunda Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Maignan, Milan’a 16.4 milyon euro karşılığında transfer oldu ve kısa sürede Avrupa’nın en iyi kalecilerinden biri haline geldi. 29 yaşındaki kaleci, Milan formasıyla 117 maçta 46 kez kalesini gole kapatırken, Hugo Lloris’in ardından Fransa Milli Takımı’nın bir numaralı kalecisi konumuna yükseldi.

Chelsea, Milan’ın Maignan için istediği 80 milyon euro (66.8 milyon pound) talep nedeniyle bu transferden vazgeçti. Bayern Münih’in de benzer şekilde yüksek bedel nedeniyle geri adım attığı belirtiliyor. Maignan’ın temsilcileri ise oyuncunun San Siro’da kalmaya istekli olduğunu ve yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

Chelsea, Maignan için talep edilen bedeli ödemiş olsaydı, oyuncu, dünyanın en pahalı ikinci kalecisi olarak Kepa’nın ardından tarihe geçecekti. Chelsea, Athletic Bilbao’dan 71.6 milyon pound karşılığında transfer ettiği Kepa’nın beklentileri karşılayamaması nedeniyle kalecilere bu denli yüksek bedeller ödemenin risklerini gördü. Kepa, Real Madrid’e kiralık olarak gitse de sezonu üçüncü kaleci olarak tamamlamıştı. Chelsea, Maignan’ın transferinde de benzer bir durumu yaşama riskini göze almayarak bu transferden çekilmiş oldu.