Jorginho, ocak ayında Chelsea'den ayrılabilir. Maviler, buradan gelecek parayı Enzo Fernandez transferinde kullanacak.

NELER OLUYOR? Chelsea, Benfica'nın orta saha oyuncusu Fernandez'i satın almak için can atıyor ve bildirildiğine göre Maviler, Jorginho'nun satışından elde edilen tüm parayı, 106 milyon sterlinlik transferi finanse etmek için kullanacak. Raporlara göre Newcastle, Jorginho için oldukça istekli görünüyor.

DAHA BÜYÜK RESİM: Newcastle, şu anda Premier Lig'de beşinci sıradaki Manchester United'ın dört puan önünde yer aldığından, artık ilk dörde girme zamanının geldiğini biliyor. Jorginho, takımın orta sahasına güçlü bir katkı olacak ve kulübün Şampiyonlar Ligi pozisyonunu korumasına yardımcı olacak.

VE DAHA FAZLASI: Daily Mail; Youri Tielemans, Khephren Thuram ve Kouadio Kone'nin Newcastle'ın radarında olduğunu bildiriyor.

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CHELSA'Yİ NE BEKLİYOR? Çarşamba günü gelen Bournemouth galibiyetinin ardından sekizinci sırada yer alan ve kadrosunu güçlendirme ihtiyacı hisseden Chelsea'yi yoğun bir transfer dönemi bekliyor.