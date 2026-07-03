Chelsea, İskoçya'nın savunma yıldızını kadrosuna kattı

Chelsea, A takımı ve akademi takımlarını gelecek vaat eden oyuncularla güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli stratejisi kapsamında, çeşitli Avrupa liglerinden genç oyuncuları kadrosuna katma politikasını sürdürüyor.

Avrupa'daki oyuncu ve teknik direktör transferleri konusunda uzman olan Fabrizio Romano, Chelsea yönetiminin, 17 yaşındaki yetenekli genç savunma oyuncusu Alfie Osborne'u kadrosuna katmak için İskoç kulübü Heart of Midlothian ile nihai bir anlaşmaya vardığını bildirdi.

Romano’nun “X” sitesindeki resmi sayfasına göre, İskoçya 19 Yaş Altı Milli Takımı’nda forma giyen savunma oyuncusu, “The Blues”un teklifini kabul etti ve gerekli tüm tıbbi testleri başarıyla tamamladıktan sonra Londra kulübüyle uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Osborne, gelişimini yakından takip eden diğer Avrupa kulüplerinden aldığı birçok teklifi göz ardı ederek Chelsea’ye katılmayı tercih etti. Bu hamle, oyuncunun İngiliz kulübünün genç yetenekleri geliştirme projesine duyduğu güveni yansıtıyor.