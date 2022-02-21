Chelsea Genel Müdürü oMarina Granovskaia ile dünyanın en ünlü menajerlerinden birisi olan Mino Raiola arasında çatışma olduğu belirtiliyor.

Mavilerin yöneticisi olan Granovskaia, genellikle çalışma zamanı belli olmayan ve bazı işlerini sosyal medyadan mesajlaşarak çözüyor.

Granovskaia, genellikle WhatsApp mesajlaşma platformu üzerinden işlerini yürütmeyi tercih ediyor.

Kulübün sahibi Abramovich tarafından göreve getirildiğinde, menajerler onunla başa çıkmanın kolay olacağını düşündü, ancak işler hiç de düşündükleri gibi gitmedi.

Abramovich'in en güvenilir sırdaşlarından birisi olan Granovskaia, kulübün sahibi olmadığında Londra’da kalıyor ve en yetkili kişi konumuna geçiyor.

Tam da o esnada, Raiola gibi menajerler devreye giriyor, ancak şu ana kadar Granovskaia ile pek anlaştıkları söylenemez.

Ne söylendi?

L’Equipe’e göre, Mino Raiola ile çatışan Granovskaia, kulübün haklarını savunması gereken her an devreye girmekten çekinmiyor.

Başarılı yönetici, taviz vermeyen tavırlarıyla menajerleri hayrete düşürüyor. Bu nedenle, İtalyan menajer Raiola ile bazı sorunlar yaşadı.

İkili, özellikle transfer konusunda anlaşamıyor ve bu nedenle tartışmaktan geri durmuyor.

Şu anda kavgalı olan Rus yönetici ile İtalyan menajerin arası, transferler nedeniyle bozuldu.

Letang, Granovskaia hakkında ne düşünüyor?

Granovskaia hakkında konuşan Lille başkanı Olivier Letang, "Onu tanıdığınızda hoş, eğlenceli ve çok kültürlü birini keşfediyorsunuz.

“Ancak, futbolcular hakkında konuştuğunuzda iş biraz tersine dönüyor” diyerek kararlı bir kişi olduğunun altını çiziyor.

Chelsea ile ne zaman başladı?

Abramovich ile olan ilişkisi Chelsea'deki dokuz yılının çok ötesine uzanıyor.

Rusya ve Kanada vatandaşlığına sahip olan Granovskaia, 1997 yılında Abramovich'in petrol şirketi Sibneft'te Rus patronun kişisel asistanı olarak çalıştı.

Ardından 2003 yılında, Abramovich Chelsea'yi satın aldığında Londra'ya geldi ve on yıl sonra yönetim kurulunda kendisine yer buldu.

Granovskaia, Chelsea kulübünün transfer görüşmelerinde baş sorumlu olarak görevini sürdürüyor.

Daha fazlası için:

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, Belçikalı oyuncusunu savundu: "Şu anda Romelu Lukaku'ya gülmenin zamanı değil"

Barcelona'nın hocası Xavi Hernandez'in en çok istediği futbolcu olan Alvaro Morata kararını verdi: "Bana kalsa hep Juventus'ta kalırım"