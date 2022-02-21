Barcelona ve Arsenal’ın transfer etmek istediği Alvaro Morata, Juventus'ta olmaktan dolayı her zaman mutlu olduğunu vurguladı.

Morata, ilk olarak 2020 yılının eylül ayında Atletico Madrid'den kiralık olarak Juve'ye döndü ve kulübüyle olan anlaşmasını geçen yaz bir sezon daha uzattı.

Juve, lig sonunda 29 yaşındaki oyuncuyu 35 milyon euro karşılığında satın alma seçeneğine sahip, ancak henüz oyuncu hakkında net bir karar verilmedi.

İtalyan ekibinin dışında, Morata’yı Premier Lig ve La Liga’dan isteyen birçok kulüp var.

Ne söylendi?

GOAL, aralık ayında Barcelona'nın Morata'yı kış transfer döneminde transfer etmek için sözlü bir anlaşmaya vardığını, ancak bu anlaşmanın kesinleşmediğini belirledi.

Arsenal da İspanyol oyuncuya ilgi duyan başka bir kulüp ve transfer penceresi yeniden açıldığında bir teklif yapmayı planlıyorlar. Ancak Morata, şimdilik Allianz Stadyumu'nda kalmayı tercih ediyor.

İspanyol oyuncu, Barcelona’nın şu anda en fazla transfer etmek istediği oyuncuların başında geliyor.

Dusan Vlahovic'in Fiorentina'dan gelişinin ardından Barca'nın ilgisine ve Juve kadrosundaki pozisyonuna vurgu yapan forvet, basın toplantısında şunları söyledi:

“Artık önemli değil. Allegri ile Barcelona’nın teklifi hakkında bir konuşma yaptım. Dusan'ın gelişinin bana yardımcı olacağını söyledi ve öyle de oldu.

“Juventus'ta olduğum için çok mutluyum. Bana kalsa hep Juventus'ta kalırım.”

Morata'nın, Juve'deki performansı

İspanyol oyuncu, 2014 ve 2016 yılları arasında Juventus'ta iki Serie A şampiyonluğu kazandı ve bu süreçte Avrupa'nın seçkin santraforları arasındaki itibarını katladı.

Atletico’dan kiralık olarak gelen Morata, Torino'ya döndüğünden bu yana kupa koleksiyonuna iki yerli kupa daha ekledi ve tüm müsabakalarda 77 maça çıkarken 28 gol attı.

Ancak Morata, bu sezon şu ana kadar Serie A'da 5 gol atabildi. Performansı şu anda istenilen noktada olmayan Morata, Federico Chiesa’nın yaz aylarında sakatlıktan dönmesiyle forma rekabetine girecek.

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