Thomas Tuchel, Chelsea’nin forveti Lukaku’nun Crystal Palace maçında topa sadece yedi kez değmesinin ardından oyuncusuna destek verdi.

Alman menajer, şu anda Lukaku’ya gülme zamanı olmadığı konusunda ısrar ediyor.

Lukaku, cumartesi günü Selhurst Park'ta Premier Lig mücadelesinde Palace ile oynadıkları maçı 1-0 kazanmalarına rağmen önemli bir etki yaratamadı.

Geçen yaz Inter'den Stamford Bridge'e 133 milyon euro karşılığında dönen Belçikalı oyuncu, Palace maçında kaleye tek bir şut bile çekemedi.

Topa sadece 7 kere dokunabilen Lukaku, gösterdiği performansın ardından alay konusu oldu.

Ne söylendi?

Chelsea, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lille'e karşı oynayacakları ilk maçı bekliyor ve Lukaku bir kez daha formasını kapmak için uğraşıyor.

Tuchel maç öncesi düzenlediği basın toplantısında Belçikalı oyuncusunu savundu ve gazetecilere şunları söyledi:

"Şu anda Lukaku'ya gülmenin zamanı değil, o bizim oyuncumuz ve biz onu koruyacağız."

Mavilerin menajeri, Lukaku'nun Palace'a karşı gösterdiği kötü istatistiğin farkında, ancak bunları şimdilik düşünmek istemiyor.

Tuchel, “Bunun için ne yapabilirim ki? Bilmiyorum. Bununla başa çıkmalıyız," dedi ve ekledi:

"Veriler orada ve bizim oyunumuzda olmayan bir futbol oynuyor.

"Forvetlerde özgüven eksikliği olduğunda bu tür olumsuz şeyler yaşanabilir.”

Lukaku’nun performansı nasıl?

Belçikalı yıldızın Palace'taki kötü performansı, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'ndaki maçın ardından geldi.

Chelsea'nin finaldeki golünü atan Lukaku Palmeiras’ı yıkan isimlerden birisi oldu.

Belçikalı yıldız böylece, toplamda 28 kez giydiği Chelsea formasıyla 10 gol katkısında bulundu.

Ancak, attığı 10 golün sadece 5’ini Premier Lig’de kaydetti.

Chelsea taraftarı, astronomik bir ücretle alınan yıldız oyuncusundan daha iyi bir performans sunmasını bekliyor.

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