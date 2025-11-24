Chelsea efsanesi John Terry'den Pep Guardiola'yı kızdıracak sözler

Chelsea efsanesi John Terry, bu sezon Premier League’de Arsenal’in zirve yürüyüşüne karşı koyabilecek tek takımın eski kulübü Chelsea olduğunu savundu. Gunners, Pazar günü Emirates’te ezeli rakibi Tottenham’ı 4-1 mağlup ederek liderliği perçinledi ve en yakın takipçisiyle arasındaki farkı altı puana çıkardı. Mikel Arteta’nın ekibi son iki sezonda yaşadığı ikinci sıra hayal kırıklığının ardından artık zirveye ulaşabilecek en güçlü aday olarak görülüyor.

Son şampiyon Liverpool ise iç sahada Nottingham Forest’a 3-0 kaybederek ligdeki son yedi maçının altısını mağlup tamamladı ve yarıştan tamamen uzaklaştı. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City de Newcastle deplasmanındaki 2-1’lik yenilgi sonrası şampiyonluk umutlarında ciddi yara aldı. Bu sonuçlarla birlikte City ve Liverpool sırasıyla yedi ve on bir puan geriye düşmüş durumda. Arsenal’in en yakın rakibi ise ikinci sırayı alan Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea oldu.

Burnley deplasmanında 2-0’lık galibiyetle üst üste üçüncü maçını kazanan Chelsea, üç maçtır gol yemeden ilerliyor. Önümüzdeki hafta Stamford Bridge’de Arsenal’i ağırlayacak olan Londra ekibi, bu maçla birlikte şampiyonluk yarışına resmen dahil olma fırsatı yakalayacak.

Sadece iki takımı aday görüyor

Terry, TikTok’ta paylaştığı bir videoda Chelsea’nin Arsenal ile birlikte bu sezon ligi kazanabilecek iki takımdan biri olduğunu söyledi. Deneyimli isim açıklamasında, “Hafta sonu Arsenal’in Bridge’e geleceği büyük bir maç var ve bu çok önemli bir maç olacak. Bu maçın şampiyonluğu belirleyeceğini söylemiyorum ama bence ligi kazanan iki takımdan biri olacak” ifadelerini kullandı. Liverpool’un yarıştan tamamen koptuğunu belirten Terry, “Bana göre Liverpool yüzde yüz yarıştan çıktı. Şu anda gerçekten zorlanıyorlar” dedi.

Burnley galibiyetine de değinen eski kaptan, takımın özellikle ilk yarıdaki baskıya iyi direndiğini, üç kritik blok yaparak oyunda kaldığını vurguladı. Terry’ye göre Chelsea’nin daha büyük rakiplerle oynarken geliştirmesi gereken en önemli konu, yakaladığı fırsatları daha etkili değerlendirmek.

Ancak herkes Terry ile aynı fikirde değil. Sky Sports yorumcusu Gary Neville, Chelsea’nin sezon ilerledikçe güç kaybetmesini beklediğini söyledi. Neville’e göre Chelsea birçok maçı kazanacak olsa da istikrarsızlık nedeniyle beşinci-altıncı sıralarla ikinci-üçüncü sıralar arasında gidip gelen bir tablo sergileyecek. Ünlü yorumcu, “Onlar iyi bir takım ama harika bir takım değiller. Ligi kazanacak seviyede olduklarını düşünmüyorum. Birkaç alanda hâlâ yeterince güçlü değiller” dedi.

Neville, Chelsea’nin uzun vadede şampiyonluk hedeflese de şu an o seviyeye yakın olmadığını vurguladı. Genç bir kadroya sahip olmaları ve yapılan büyük yatırımlara rağmen beklenen hızda gelişim göstermemeleri de eleştiriler arasında yer aldı.

Sezonun gidişatı açısından Chelsea–Arsenal karşılaşmasının belirleyici bir test olacağı konusunda birçok uzman hemfikir. Londra temsilcisi kazanması halinde zirve yarışını yeniden şekillendirebilir, kaybetmesi halinde ise Arsenal’in liderlik yürüyüşü daha da güçlenebilir.