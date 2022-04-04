Chelsea'nin eski yıldızı John Terry, kulübün menajeri olmayı hayal ettiğini söyledi.

Terry, kulübün altyapısından ayrıldıktan sonra 19 yılını Chelsea ile istikrarlı bir şekilde geçirdi.

Stamford Bridge'e antrenör danışmanı olarak döndü ancak önümüzdeki yıllarda baş patron olmayı umuyor.

Ne söylendi?

Stadium Astro'ya konuşan John Terry, Chelsea menajeri olmayı isteyip istemeyeceği sorulduğunda, "Evet bu benim hayalim" dedi.

"Çocukken A takımda oynamak istersiniz. Şimdi bir antrenör olarak böyle hissediyorum."

"Chelsea menajeri olmak uzun vadeli bir hedef. Şu an komik geliyor ama 10, 15 yıl sonrasını konuşuyoruz."

"Ama bir nihai hedefim olmalı, hepsi bu. Bu benim hayalim. Umarım olur. Bunu gerçekleştirme sürecindeyim ama birçok şeyin yolunda gitmesi gerekiyor."

Terry emekli olduğundan bu yana ne yaptı?

Chelsea'de birçok kupa kazanan John Terry, 2017'de Aston Villa'ya katılmak için kulüpten ayrıldı.

Championship'de Aston Villa'nın Premier Lig'e yükselmesine yardım ettiği sezonun ardından kulübün yardımcı antrenörü oldu.

Bu yılın başında Chelsea ile anlaştı ve şimdi kulüpte Gençlik gelişim performans merkezi çalışanı.

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