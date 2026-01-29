Chelsea dokunulmazlığı kalkan yıldız oyuncu için 173 milyon euro ödemeye hazır

İspanyol kaynak Fichajes’in haberine göre Chelsea, Real Madrid forması giyen süperstar Jude Bellingham’ı kadrosuna katmak için 150 milyon sterlinlik dev bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde bu hamlenin kulüp ve Premier Lig tarihine geçebilecek bir anlaşma olabileceği belirtiliyor.

Yeni teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde iddialı bir yapılanmaya giden Chelsea’de, yaz transfer dönemi öncesinde en büyük hedefin Bellingham olduğu vurgulanıyor. İngiliz orta saha oyuncusunun, Stamford Bridge projesinin merkezine yerleştirilmesi planlanıyor.

2023 yazında Borussia Dortmund’dan Real Madrid’e transfer olan ve kısa sürede dünya futbolunun en komple orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Bellingham, Madrid kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Ancak bu sezon Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa dönemlerinde istikrar konusunda zaman zaman zorlandığı ifade ediliyor.

Chelsea cephesi, yeni bir ortamın Bellingham’ın en üst seviyedeki performansını yeniden ortaya çıkaracağına inanıyor. Ayrıca 22 yaşındaki yıldız için bu transfer, kariyerinde ilk kez Premier League’de forma giyme anlamına gelecek.

Dokunulmazlığı kalktı

Haberde, Bellingham’ın Premier League’e dönüş fikrine tamamen kapalı olmadığı ve Real Madrid’in de oyuncuyu artık “dokunulmaz” statüsünde görmediği öne sürülüyor. Bu durum, Chelsea’nin masaya koyacağı rekor teklifin ciddiyetini artırıyor.

Orta sahada Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Romeo Lavia, Andrey Santos ve kaptan Reece James gibi isimleri barındıran Chelsea’de, Bellingham’ın gelişiyle birlikte “dünyanın en güçlü orta sahalarından biri”nin kurulması hedefleniyor.

Geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferlerine rağmen ligde beklentilerin altında kalan Chelsea, genç oyuncu ağırlıklı transfer politikasını Bellingham gibi üst düzey bir yıldızla dengelemek istiyor. İngiliz yıldızın, Cole Palmer ve Estevao ile aynı kadroda yer almasının, Chelsea’yi yeniden şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri haline getirebileceği görüşü hakim.