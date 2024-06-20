Yeni sezona yeni teknik direktörü Enzo Maresca ile girecek olan Chelsea, transfer çalışmalarına da hız verdi. İspanyol basınında habere göre Londra ekibi Atletico Madrid’in 20 yaşındaki oyuncusu Samu Omorodion için İspanyol ekibinin kapısını üç kez çaldı. Son olarak 50 milyon euro teklif eden Chelsea’nin sunduğu üç teklif de şimdilik kabul edilmedi.



Relevo’nun aktardığı bilgiye göre Omorodion’a büyük önem veren Atletico Madrid oyuncuyu bu yaz sadece 80 milyon euroluk serbest kalma bedeline yakın bir teklifle satacak.

Alaves'te kiralıktı

Chelsea’nin teklifini 80 milyon euroya yaklaştırması zor görünürken, genç oyuncunun gelecek sezon da Diego Simeone’nin takımı için oynamasına şu an için kesin gözüyle bakılıyor.



Memphis Depay’ın takımdan ayrılmasının ardından Alvaro Morata ve Angel ile de yolları ayırmayı planlayan Atletico Madrid’de önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bulmasına kesin gözüyle bakılan Omorodion geride bıraktığımız sezonda kiralık olarak Alaves forması giymiş ve bu takımla çıktığı 34 La Liga karşılaşmasında 8 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.