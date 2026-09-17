Chelsea Kulübü'nün başkanı Todd Boehly ve yönetici Mark Walter, kulüpteki hisselerini en büyük ortak olan Clearlake Capital'e satma kararı aldı.

Bu, kurucu ortaklar Behdad Eghbali ve José E. Feliciano önderliğindeki Clearlake şirketinin artık kulübün tam kontrolünü ele geçirdiği anlamına geliyor.

Boehly, Walter ve İsviçreli milyarder Hansjörg Wyss'in her birinin yüzde 12,8 hissesi bulunurken, Clearlake şirketi daha önce Chelsea'nin yüzde 61,5'ine sahipti.

"BBC"nin aktardığına göre Chelsea, yaptığı açıklamada Wyss'in "malikler grubunda önemli bir hissedar ve ortak olarak kalmaya devam edeceğini" belirtti.

Bununla birlikte Amerikalı Boehly, 2022 yılından bu yana üstlendiği başkanlık görevinden ayrılacak. Konsorsiyum kulübü o yıl, İngiliz hükümeti tarafından ülke başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı olduğu iddiaları nedeniyle Rus iş insanı Roman Abramoviç'e yaptırım uygulanmasının ardından 2,3 milyar sterlin karşılığında Abramoviç'ten satın almıştı. Abramoviç bu iddiaları reddetmişti.

Anlaşıldığı kadarıyla Clearlake şirketi, kulübün yaklaşık dörtte birini temsil eden iki hisse için yaklaşık 1 milyar sterlin ödedi. Kulüp kaynakları ise Chelsea'nin değerinin yaklaşık 5 milyar sterlin olduğunu vurguluyor.

"BBC Sport" geçtiğimiz ağustos ayında, Boehly ve Walter'ın hisselerini satmayı değerlendirdiğini bildirmişti.

Birçok kaynak, ilk kez 2024 yılında ortaya çıkan anlaşmazlığın her iki tarafın da diğerinin hissesini satın almayı araştırmasına yol açmasının ardından Chelsea Kulübü'nün malikler grubu içinde görüşmelerin başladığını belirtti.

Los Angeles Dodgers beyzbol takımının ortaklarından da olan Boehly, Chelsea yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmanın kendisi için bir "onur" olduğunu söyledi.

Boehly şöyle ekledi: "Premier Lig, teknik direktörler ve oyuncular, Chelsea'nin yetenekli yönetimi ve çalışanları ile sadık taraftar orduları da dahil olmak üzere kulübün parlak bir geleceğini güvence altına almaya yardımcı olan birçok kişiye teşekkür etmek isterim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Clearlake şirketi ve daha geniş malikler grubuyla olan ortaklığıma, kulübün kısa ve uzun vadeli başarısını desteklemek için aldığımız kolektif kararlara ve yaptığımız yatırımlara değer verdim. Chelsea'nin Clearlake önderliğinde başarıyı sürdürmek için iyi bir konumda olduğuna inanıyorum."

Boehly ve Walter ayrıca, Chelsea'nin ortağı olan Fransız Strasbourg Kulübü'ndeki hisselerini de sattı.

2022'deki devralmadan bu yana Chelsea'nin Premier Lig'de elde ettiği en iyi sıralama, 2024-2025 sezonundaki dördüncülük oldu. Kulüp o sezon ayrıca UEFA Konferans Ligi'ni ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazandı.

Kulüp ayrıca son dört yıl boyunca oyuncular arasında dikkat çekici derecede yüksek bir sirkülasyon yaşadı; başlangıçtaki strateji, genç oyuncularla uzun vadeli sözleşmeler imzalamaya odaklanmıştı.

Chelsea geçen sezonu Premier Lig'de onuncu sırada tamamladı ve yaz döneminde Xabi Alonso'yu takımın teknik direktörü olarak atadı.

Eghbali ve Feliciano, başkan olarak "zamanı ve katkısı" için Boehly'ye teşekkür etti ve onun "her zaman Chelsea'nin ve ailesinin tarihinin bir parçası olarak kalacağını" söyledi.

İkili ayrıca, odak noktalarının "kulübün altyapısına, sportif performansa ve oyuncu gelişimine yatırım yapmaya devam etmek ve Chelsea ile kulüp taraftarları için uzun vadeli başarıyı sağlamak" olduğunu ekledi.

Chelsea'nin ya Stamford Bridge stadyumunu yeniden geliştirmek ya da yeni bir stada taşınmak yönünde devam eden planları var; kaynaklara göre bu durum zaman zaman Boehly kampı ile Clearlake arasında gerginliğe neden oldu.

Kulübün açıklamasında, Clearlake'in tam kontrolü ele geçirmesi sonucunda "kulüpteki günlük operasyonlar, yönetim veya stratejide herhangi bir değişiklik olmayacağı" ifade edildi.

Boehly'nin de mali kariyerine başladığı küresel finans şirketi Guggenheim Partners'ın kurucu ortağı ve CEO'su olan Walter, geçen ay Los Angeles Lakers takımını rekor bir tutar olan 12,5 milyar dolar (9,23 milyar sterlin) karşılığında sattı. Bu, Amerikan profesyonel basketbol liginin takımındaki çoğunluk hissesini satın almasından bir yıl sonra gerçekleşti.

Ayrı bir gelişme olarak, Amerikan federal savcıları ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Walter'ın ticari imparatorluğuna bağlı şirketleri soruşturuyor.

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