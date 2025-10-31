Chelsea Cole Palmer'ın partneri olarak Türk yıldızı seçti!

Chelsea, Serie A’da bu sezon parlayan Kenan Yıldız’ı kadrosuna katmak için bastırıyor. 20 yaşındaki Juventus forveti, Avrupa’nın en gözde genç oyuncularından biri haline gelirken, İngiliz kulübü bu transfer için büyük bir atağa kalktı.

TEAMtalk’un haberine göre, Chelsea scoutlarını Juventus maçlarına gönderdi, oyuncunun menajerleriyle gizli görüşmeler yaptı ve “çok heyecan verici” olarak tanımlanan bir teklif sundu. İtalyan kaynaklara göre, Juventus yeni sözleşme konusunda ilerleme kaydedemezse, Chelsea transfer yarışında önde görünüyor.

Blues, Kenan’ı Cole Palmer için ideal hücum partneri olarak değerlendiriyor. Yıldız oyuncunun 70 milyon euroyu reddeden Juventus’a karşı yeni bir teklif için en az 90 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Türk milli futbolcu bu sezon 12 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı. Udinese karşısında attığı kritik penaltı da performansını taçlandırdı. Kenan’ın çok yönlülüğü, yaratıcılığı ve olgun oyun tarzı, onu Avrupa’nın en değerli gençlerinden biri haline getirdi. Piyasa değerinin ise 100 milyon euroya yaklaştığı tahmin ediliyor.

Real Madrid takipte

Ancak Chelsea’nin tek rakibi Arsenal değil. Real Madrid’in teknik direktörü Xabi Alonso’nun da oyuncuya ilgisi bulunuyor. Alonso, Kenan’ı eski takım arkadaşı Dean Huijsen ile yeniden bir araya getirmek istiyor. Ayrıca Manchester United ve Liverpool’un da 2026 yazında ciddi tekliflerle devreye girmesi bekleniyor.

Juventus ise oyuncusunu takımda tutmakta kararlı. Kulüp, Kenan’a 2030 yılına kadar yıllık 5,5 milyon euro (yaklaşık haftalık 90.000 sterlin) maaş teklif etti ve ailesiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Kenan, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Juventus’a bağlılığını dile getirmişti: “Juventus’un sembolü olmak bana büyük bir güven veriyor. Sözleşme ya da para hakkında düşünmüyorum. Sadece sahada en iyisini yapmak istiyorum. Juventus’ta ömür boyu kalmak isterim ama futbolda ne olacağı belli olmaz.”

Ocak ayı transfer dönemine yaklaşırken, Chelsea’nin bu transferdeki kararlılığı ve finansal gücü belirleyici olabilir. Kenan Yıldız’ın vereceği karar, 2026 yaz transfer piyasasının yönünü değiştirebilir.