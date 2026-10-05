Chelsea - AFC Bournemouth: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 6 10 Eki 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Chelsea ve AFC Bournemouth, 10 Ekim 2026'da TSİ 17.00'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

Chelsea, aradan sonra Cherries'i ağırlıyor

Chelsea, 2026/27 Premier League sezonunun 6. haftasında AFC Bournemouth'u ağırlamak üzere Stamford Bridge'e dönüyor. Sonbahar uluslararası maç arasından önce alınan kötü sonuçların ardından iki takım da yeniden ivme yakalamayı ve Batı Londra'da kritik puanlar almayı hedefliyor. Chelsea, yeniden galibiyet yoluna girmek için iç saha avantajını kullanmak isterken, Marco Rose'un Bournemouth'u ise rekabetçi performanslarını sezonun ligdeki ilk galibiyetine çevirmeyi amaçlıyor.

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Chelsea'nin ara öncesi Batı Londra derbisindeki tökezleyişi

Chelsea, 5. hafta maçında 18 Eylül'de Brentford'a deplasmanda 3-0 yenildikten sonra cumartesi gününe anında bir reaksiyon vermek amacıyla giriyor. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada ikinci yarıda Jaidon Anthony, Igor Thiago ve Fábio Carvalho'nun golleri Chelsea'yi mağlup etti. Bu sonuç, Hull City ile sahasında alınan 2-2 beraberliğin ardından geldi ve Chelsea'yi sezonun önceki bölümünde Fulham'a karşı 3-2 ve Brighton'a karşı 4-3 gelen üst üste galibiyetlerde ortaya koyduğu bitiriciliği yeniden bulma konusunda istekli bıraktı.

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Cherries'in Liverpool'a kıl payı yenilgisi

Bournemouth, 5. hafta maçında 20 Eylül'de sahasında Liverpool'a karşı zorlu geçen karşılaşmayı 1-0 kaybettikten sonra Londra'ya bitirici bir kıvılcım arayışıyla gidiyor. Marco Rose'un ekibi, Vitality Stadium'da disiplinli bir savunma kurgusu ortaya koydu ancak Alexander Isak 56. dakikada kilidi açtı. Bournemouth bu sezon çözülmesi zor bir takım olduğunu kanıtladı; Newcastle United (2-2) ve Brentford (2-2) karşısında değerli beraberlikler aldı. Chelsea'yi durdurmak için de kompakt savunma bloğuna güvenecek.

Stamford Bridge'de kritik randevu

Bu iki kulüp arasındaki önceki karşılaşmalar, Stamford Bridge'deki son buluşmalarındaki 2-2'lik heyecan dolu maç da dahil olmak üzere, çekişmeli ve gollü mücadelelere sahne oldu. Chelsea, rakip savunma hatlarını aşmak için yaratıcı gücünü Cole Palmer ve Pedro Neto'dan almayı umacak. Bournemouth ise Chelsea'nin geriden oyun kurulumunu bozmak ve Evanilson ile Marcus Tavernier üzerinden hızlı geçiş hücumları başlatmak için Tyler Adams ve Alex Scott'ın merkezdeki istikrarına güvenecek. Her iki kulüp de sonbahar dönemine ivme kazandırmak isterken, cumartesi günkü mücadelenin yüksek tempolu geçmesi bekleniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso, bu maça giderken uzun bir eksik listesiyle karşı karşıya. Marco Palestra, Reece James, Joao Pedro, Moises Caicedo, Emanuel Emegha, Cole Palmer ve Jamie Gittens sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek; bu da kadroyu birçok pozisyonda zorluyor. Şu anda kayıtlı herhangi bir ceza bulunmuyor ve muhtemel ilk 11 tercihleriyle ilgili güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Bournemouth da Marco Rose yönetiminde birçok oyuncusundan yoksun. Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Amine Adli, Veljko Milosavljevic, Justin Kluivert ve David Brooks'un tamamı sakat listesinde yer alıyor. Chelsea'de olduğu gibi herhangi bir ceza durumu yok ve kadroyla ilgili daha fazla bilgi maç öncesinde netleşecek.

Form durumu

Chelsea, Premier League'deki son dört maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı, ancak son resmi maçında Carabao Cup'ta Leeds United'ı 6-3 mağlup etti. Ligdeki son sonucu Brentford'a karşı 3-0'lık yenilgiydi ve bu süreçte daha önce Arsenal'a da 2-1 kaybetti. Daha olumlu anlar ise Brighton karşısında alınan 4-3'lük galibiyet ve Hull City ile 2-2 berabere kalınan maçta geldi. Chelsea, son beş resmi maçında toplam 16 gol atarken kalesinde dokuz gol gördü.

Bournemouth, Premier League'deki son dört maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; bu beş maçlık süreçte Lincoln City karşısında Carabao Cup'ta alınan 4-0'lık galibiyet de yer aldı. Takımın son sonucu Liverpool'a karşı 0-1'lik yenilgiydi ve ligde hem Brentford hem de Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı. Bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu ise Real Sociedad deplasmanında Avrupa Ligi'nde alınan 2-1'lik galibiyet oldu.

İkili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 30 Aralık 2025'te Stamford Bridge'de 2-2 sona erdi. Son beş maçlık rekabette Chelsea iki kez kazanırken, Bournemouth'un bir galibiyeti ve iki beraberlik var. Bu serideki tek deplasman galibiyeti ise Eylül 2024'te Chelsea'nin Bournemouth deplasmanında 1-0 kazandığı maçta geldi.