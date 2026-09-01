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Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Chelsea, Atalanta'dan dikkat çeken transferi bitirdi

Transfers
Chelsea
Atalanta
H. Ahanor
İngiltere
İtalya

İtalyan iddiası Stamford Bridge'de

Chelsea, İtalyan milli oyuncu savunmacı Honest Ahanor'un Atalanta'dan transferi konusunda anlaşmayı bağladı; oyuncu takıma resmen 2027 yılında katılacak.

18 yaşındaki Ahanor, Temmuz 2025'te Genoa'dan Atalanta'ya katıldıktan sonra Bergamo kentindeki ilk sezonunda geçen sezon takımla 35 maça çıktı.

Ahanor'un kulübüyle sergilediği üst düzey performans, A Milli İtalya takımını temsil etme fırsatı bulmasına katkı sağladı; oyuncu uluslararası düzeydeki ilk iki maçını geçtiğimiz haziran ayında oynadı.

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Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Chelsea, Honest Ahanor'u Atalanta'dan 40 milyon sterlinlik bir anlaşmayla resmen kadrosuna katıyor; anlaşma Haziran 2027'de başlıyor."

Romano şöyle ekledi: "18 yaşındaki genç İtalyan savunmacı, Atalanta'dan kiralık olarak Crystal Palace'a katılacak."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.

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