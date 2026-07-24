Chelsea, yaz transfer döneminde savunma hattında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Londra ekibi, en dikkat çekici savunma transferlerinden birini bitirmeye yaklaşırken, kadrodaki bazı savunmacılar da yeni sezon öncesi yapılan takım yeniden yapılandırması çerçevesinde "Stamford Bridge"den ayrılmaya hazırlanıyor.

Fransız savunmacı Maxence Lacroix, Crystal Palace'tan 52 milyon sterlin değerindeki transferini tamamlamak üzere Chelsea ile bugün sağlık kontrolü için tarih belirledi. Bu bilgi, İngiliz "The Sun" gazetesinde yer aldı.

26 yaşındaki Fransız savunmacı, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun savunma hattını kaliteli ve tecrübeli isimlerle güçlendirme isteği doğrultusunda, Londra kulübünün mevcut transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıktı.

Lacroix'nın İngiltere Premier Lig müsabakalarında sahip olduğu geniş tecrübe, Chelsea yönetimini transferi tamamlamak için görüşmeleri hızlandırmaya iten en önemli etkenlerden biriydi; zira oyuncu ilk günden itibaren rekabete hazır bir katkı olarak görülüyordu.

Aynı zamanda Arsenal da Dünya Kupası öncesinde, uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olan bir sakatlık yaşayan Fransız savunmacı William Saliba'nın yokluğundan yararlanarak Lacroix'yı kadrosuna katma ihtimalini araştırmıştı. Ancak Londra kulübü, transferi tamamlamak için resmi bir teklifte bulunmadı.

Crystal Palace, savunmacısından vazgeçmek için 60 milyon sterlin talep ediyordu ve en az 52 milyon sterlin alma konusunda ısrarcıydı. Bu rakam, Tottenham'ın yaz başında savunmacı Jan Paul van Hecke'yi transfer etmek için Brighton'a ödediği miktarla aynı.

Lacroix, Crystal Palace formasıyla geçirdiği süreçte üç kupa kazandı: İngiltere Federasyon Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Community Shield. Bu başarılarla son dönemde İngiliz futbolunun en dikkat çekici savunmacılarından biri olarak konumunu pekiştirdi.

Bununla bağlantılı olarak Chelsea, Xabi Alonso'nun kadroya büyük tecrübeye sahip lider karakterli isimler ekleme isteği doğrultusunda, serbest oyuncu konumuna gelen İngiliz savunmacı John Stones ile de ilgilendiğini gösterdi.

Buna karşılık, "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, birçok savunmacının mevcut transfer döneminde "Stamford Bridge"den ayrılmaya yaklaştığı görülüyor.

Chelsea akademisi mezunlarından Trevoh Chalobah, "Blues"un eski yıldızı İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı İtalyan kulübü Como'ya transfer olması için teklifler aldı.

Geçen sezonun ikinci yarısını West Ham United'a kiralık olarak geçiren Axel Disasi de başta Milan olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor. Oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 25 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor.

Bu hamleler, Chelsea'nin gerek yeni isimlerle anlaşarak gerekse bazı oyunculardan vazgeçerek savunma hattını yeniden şekillendirmek için hızlı adımlarla ilerlediğini teyit ediyor. Tüm bunlar, Xabi Alonso'nun önümüzdeki sezon güçlü şekilde rekabet edebilecek bir takım kurma projesi çerçevesinde gerçekleşiyor.