The Athletic’ten transfer piyasası uzmanı David Ornstein’ın yazdığına göre, Chelsea ve Aston Villa, Morgan Rogers konusunda anlaşmaya vardı. Birmingham’lı kulüp, 137,5 milyon euroya denk gelen bir teklifi kabul etti.

Ornstein'a göre, ofansif orta saha oyuncusunun transferinin kesinleşmesi için son ayrıntıların halledilmesi gerekiyor. Şu anda Villa ile 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Rogers, Stamford Bridge'de altı yıllık bir sözleşme imzalayacak. Ayrıca Chelsea'nin bu sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Ornstein, “23 yaşındaki Rogers, yeni teknik direktör Xabi Alonso ve kulübün gelecek planlarının kendisine çok cazip geldiği Chelsea’ye gitmeyi çok istiyor” diye yazıyor. “Arsenal de bu İngiliz milli oyuncuyla ilgileniyordu, ancak o Chelsea’yi tercih ettiği kulüp olarak seçti.”

Rogers, Villa'da hızlı bir gelişim gösterdi; bu takımda toplamda 125 maça çıktı ve 31 gol atıp 29 asist yaptı. Geçen sezon tüm turnuvalarda kaydettiği 14 gol ve 12 asist sayesinde Villa, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı ve Avrupa Ligi'ni kazandı.

Rogers, Kasım 2024’te ilk kez İngiltere milli takımına çağrıldı ve şu ana kadar 21 kez milli formayı giydi. Sağ ayaklı oyuncu, bu Dünya Kupası’nda milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel’den bolca süre alıyor; Tuchel, onu Arjantin maçında ilk 11’de sahaya sürdü ve bu karar, bir asistle karşılığını buldu. İngiltere maçı sonunda 1-2 kaybetti.

The Athletic’in haberine göre, Villa kulübü Rogers’ın ayrılacağını önceden hesaba katmış ve bir süredir buna yönelik hazırlıklarını yapmıştı. Bu kapsamda The Villans, SC Freiburg’dan 60 milyon karşılığında transfer edilen Johan Manzambi’yi kapma yarışında Newcastle United’ı geride bıraktı. Ayrıca João Gomes de Wolverhampton Wanderers’tan yaklaşık 45 milyon euroya transfer olmak üzere.

Sadece Villa’nın mali direktörü iyi bir gün yaşamıyor, Middlesbrough’un mali direktörü de hatırı sayılır bir meblağ bekleyebilir. Championship’te mücadele eden kulüp, Şubat 2024’te Rogers’ı yaklaşık on milyon avroya Villa’ya satmış ve görüşmelerde yüzde yirmi bir satış payı şartı koymuştu.

Hızlı bir hesaplama, Boro’nun yaklaşık 27,5 milyon avro daha alabileceğini gösteriyor; tabii ki bu pay sadece kâr üzerinden hesaplanıyorsa, bu rakam biraz daha az olabilir.