Chelsea, Mykhailo Mudryk'in aşırı çalışmasından dolayı Ukraynalı futbolcuyu, spor salonundaki antrenmanlarını azaltması konusunda uyardı.

Chelsea, Mudryk'e spor salonundaki çalışmalarını azaltmasını söyledi

22 yaşındaki oyuncu Chelsea kariyerini ateşlemeye çalışıyor

Mudryk, ocak ayındaki transferden bu yana sadece sekiz maça çıktı

NE OLDU? Mudryk, ocak ayında Shakhtar Donetsk'ten 89 milyon Sterlin karşılığında transfer oldu ancak henüz beklentileri karşılayamadı. Şu ana kadar sekiz maça çıkıp gol atamayan Ukraynalı kanat oyuncusu, yeni sezonda Chelsea kariyerine hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. Ancak Chelsea personeli, onun spor salonundaki ağır antrenmanlar yaparak kendisini riske atmasından endişe ediyor.

BÜYÜK RESİM: Bir kaynak, The Athletic'e konuyla ilgili şunları söyledi: "Antrenman açısından Chelsea'nin kendisinden yapmasını istediği şeyi yapacak. Ancak yine de bazen ekstra spor salonu çalışmaları için zaman bulacak. Diğer oyuncular da onun kararlı olduğunu fark edecek."

ÜÇ FOTOĞRAF:

Haberin devamı aşağıda

Getty

(C)Getty Images

MUDRYK İÇİN SIRADA NE VAR? Mudryk için durum kesinlikle daha kötü olabilirdi. Oyuncu en azından fiziksel durumunu geliştirmek ve kötü formunu düzeltmek için elinden geleni yapıyor. Ancak Chelsea'nin bu yaz bir dizi yeni hücum oyuncusuyla sözleşme imzalamasının ardından Ukraynalı futbolcunun sahada yakın zamanda sonuç almaya başlaması gerekiyor.