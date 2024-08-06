Atletico Madrid'in genç forveti Samu Omorodion, Chelsea'ye transfer oluyor. 20 yaşındaki oyuncu için 45 milyon euro ödenecek.

Manchester City forması giyen Julian Alvarez'i kadroya katmaya oldukça yaklaşan Atletico Madrid, genç golcüsü Samu Omorodion'u ise bir başka Premier Lig devi Chelsea'ye yolcu etmeye hazırlanıyor.

Omorodion geçen sezon Alaves'te kiralık oynadığı dönemde La Liga'da dokuz kez fileleri havalandırdı ve Atletico için gelecek vaat eden bir seçenek olarak geri dönmeye hazırlanıyordu. Ancak Matteo Moretto ve Fabrizio Romano'ya göre Chelsea, Omorodion için Atletico ile 45 milyon euroluk bir ücret üzerinde anlaştı.

İspanyol ekibi yaz başında Chelsea’nin girişimlerini reddetmişti, ancak Manchester City’den Julian Alvarez’i transfer etme fırsatı doğunca işler değişti. Bu nedenle, Omorodion’un Chelsea’ye transferi ancak Alvarez anlaşması tamamlandıktan sonra gerçekleşecek.

Sözleşme yedi senelik

Transferin son detayları üzerinde çalışılıyor, ancak görüşmeler ileri bir aşamada. Toplam operasyon maliyeti yaklaşık 45 milyon euro. Samu Omorodion, 7 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Omorodion, bu yaz Chelsea tarafından La Liga'dan transfer edilen ikinci genç forvet olacak. Daha önce Barcelona'dan Marc Guiu 6 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. İspanya ile Olimpiyat görevinde olan forvet, geçen sezon defanslara büyük sorunlar yaşattı, ancak her zaman klinik bir bitirici olmasa da hareketleri, gücü ve hızı ile dikkat çekti.