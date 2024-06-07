Gelecek sezon yeniden zirve mücadelesi vermek isteyen Chelsea, Fulham'dan ayrılan deneyimli savunma oyuncusunu bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon transfere büyük paralar harcayan ancak sezon boyunca hayal kırıklığı yaşayan Chelsea, 2023-2024 sezonundaki ilk büyük transfer hamlesini gerçekleştirdi.

Teknik direktörlük koltuğuna Leicester’ı Premier Lig’e taşıyan Enzo Maresca’yı oturtan Londra ekibi Fulham ile sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Tosin Adarabioyo’yu bedelsiz olarak renklerine kattı.

Adarabioyo ne söyledi?

Chelsea’ye katıldığı için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Adarabioyo, “Stamford Bridge'den üç mil uzakta doğdum ve ilk profesyonel çıkışımı orada yaptım. Çok heyecanlıyım ve kulübün hedeflerine doğru yürümesine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum” dedi. 2020'de Fulham'a katılan Adarabioyo, Enzo Maresca'nın bu hafta başında beş yıllık bir anlaşmayla menajer olarak açıklanmasından bu yana Chelsea'nin ilk imzası oldu.



Takımdan ayrılan ve ülkesinin Fluminense takımına transfer olan deneyimli savunmacı Thiago Silva’nın yerini doldurması beklenen Adarabioyo, geride bıraktığımız sezonda Fulham formasıyla 20 Premier Lig karşılaşmasına çıkmıştı. 1,93’lük boyuyla kafa toplarına olan hakimiyetiyle dikkat çeken Adarabioyo, daha önce altyapısından yetiştiği Manchester City’nin de formasını giymişti.