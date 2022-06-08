Belçikalı golcü, Maviler'de istenilen performansı gösteremeyince gözden düştü.

GOAL, Chelsea'nin Romelu Lukaku'nun kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin vermeye açık olduğunu, ancak Belçikalı yıldız için 25 milyon Euro’luk bir ücret talep ettiğini biliyor.

Lukaku, Inter'den 120 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibiyle yeniden sözleşme imzaladı. Fakat onun Chelsea macerası pek de iyi gitmedi ve şimdi Lukaku, Maviler’den ayrılmak istiyor.

Belçikalı golcü, Premier Lig'de 26 maçta sadece sekiz gol kaydederken menajeri Thomas Tuchel'in gözüne giremedi.

Hatta bu ikili, sezon içerisinde bazı problemler yaşadı ve gündemi meşgul etti.

Alman menajer, rotasyonlu bir kadroyla maçlara çıktığı için Lukaku ile aralarında sorun çıkmıştı.

Lukaku'nun geleceği hakkında ne biliyoruz?

Chelsea, Lukaku’nun kulüpten ayrılma isteğine olumlu bakıyor, fakat onun ücretsiz bir şekilde kulüpten ayrılmasına izin vermeyecek.

29 yaşındaki golcü, Londra ekibinden ayrılmak için yüzde 40'lık bir ücret kesintisini de kabul kabul etmeyi göze aldı.

Lukaku'nun menajeri, şimdiden Inter'e geri dönme olasılığını araştırıyor.

Belçikalı forvet, Serie A takımıyla geçirdiği iki sezonda etkileyici bir performans ortaya koydu.

İnter ile İtalya Serie A’da şampiyonluk yaşayan Lukaku, 95 maçta 64 gol atarak takımının zafere ulaşmasında büyük bir katkı sundu.

Chelsea, Gabriel Jesus’un peşinde

Maviler, bu yaz Lukaku'nun yerine geçecek bir isim arıyor ve Manchester City’nin forvet oyuncusu Gabriel Jesus'u aday olarak belirledi.

Chelsea, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için şimdiden bir teklifte bulunmayı düşünüyor.

Jesus da Premier Lig’de şampiyon olan Manchester City’den ayrılma niyetinde.

Arsenal, 54 milyon Dolar değerindeki yıldız golcü ile sözleşme imzalamak için önde görünüyor, ancak Chelsea, Topçular’a meydan okumak için farklı bir hamle yapabilir.

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