Yıldız golcü, yaptığı bazı hareketler nedeniyle taraftarların gazabına uğradı.

İngiltere ile Almanya arasında oynanan maç öncesinde, sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından taraftarlar Roma’nın yıldızı Tammy Abraham ile dalga geçti.

Almanya ile karşılaşan İngilizler, Jonas Hofmann'ın golüne Harry Kane’ın penaltı golüyle karşılık verdi ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Kaptan Kane 90 dakikanın tamamında oynadı ve attığı gol, onu Wayne Rooney’in milli takımda 53 golle en fazla gol atan oyuncu rekoruna biraz daha yaklaştırdı.

Kane ile Rooney arasında sadece 3 gol fark kaldı.

Maça dair bu notlar çıksa da, karşılaşmaşma öncesinde yedek olan İngiliz forvet Abraham’ın hareketleri fazlasıyla konuşuldu.

Roma’nın golcüsü, ısınırken tuhaf hareketler yaptığı için taraftarlar onunla dalga geçti ve yedek kalmayı hak ettiğine dair bazı imalarda bulunup eğlendiler.

Ne oldu?

Karşılaşma öncesinde arkadaşlarıyla beraber ısınan Abraham, topla bazı akrobatik harekerler yapmaya çalıştı, ancak bu konuda pek de başarılı olmadığı açıktı.

İngiliz golcü, topla bir şeyler denediği sırada topa bastı ve hızla topukların üzerine çıktı. Bunun üzerine, takım arkadaşları Jude Bellingham, Reece James ve Conor Coady ile birlikte yere düştü.

Tammy Abraham stacked it 😅😂



Via TikTok: special_goal pic.twitter.com/rY7e9hf9fK — LiveScore (@livescore) June 8, 2022

Chelsea defans oyuncusu James, ağzını kapatarak kahkahalarla güldü ve bunun üzerine diğer arkadaşları da bu olay üzerine kahkahaya boğuldular.

Trent Alexander-Arnold ve Coady'nin de arkalarını dönüp yerde olan Abraham'a bakıp güldükleri gözlendi.

Borussia Dortmund’ın yıldızı Bellingham, daha sonra gülerek James'e yaklaştı, ama Abraham şaka yollu bir şekilde topu 18 yaşındaki oyuncuya attı.

Jarrod Bowen ve Conor Gallagher da gülümserken Abraham, daha sonra Bellingham'ı kovaladı ve onu yine şaka yollu bir şekilde itmeyi de ihmal etmedi.

"Fiyatını 20 milyon Euro düşürün"

Ve taraftarlar bunun üzerine, Abraham'la nazik bir şekilde dalga geçmek için soluğu sosyal medyada aldı.

Taraftarlardan birisi: 'Neden Harry Kane’in maça ilk 11’de başladığını daha iyi anlıyorum.”

Bir diğeri ise: “Ronaldinho olmayı denediğinizdeki sonuç…”

Başka bir taraftar ise Roma ile çok başarılı bir sezon geçiren ve 27 gol kaydeden Abraham için transfer tekliflerine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Onun fiyatını 20 milyon Euro düşürün.”

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