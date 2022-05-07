Charlotte FC patronu Miguel Angel Ramirez, Lionel Messi'nin ABD'de futbolun gelişmesine yardımcı olması için Major League Soccer'da kariyerini bitirmesine gerek olmadığını söylüyor.

Barcelona'dan ayrıldığı ilk sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Paris Saint-Germain forvetinin, Parc des Princes'teki anlaşmasının sona ermesine bir yıl kaldı.

Ve Arjantinli yıldız için son bir Dünya Kupası turnuvası kalmış gibi görünüyor.

Yine de Ramirez, küresel erişiminin ve itibarının oyunun gelişmesine zaten katkı yaptığını savunarak Messi’nin, ticari bir hamle yaparak müthiş kariyerini MLS'te tamamlaması gerektiğini düşünmüyor.

Ramirez, Messi'nin MLS transferi hakkında ne dedi?

GOAL'a konuşan Ramirez, "Toplum üzerinde bir etki yapması açısından Messi’nin, MLS'e gitmesinin gerekli olmadığını söyleyebilirim.

“Bunu zaten fark etmemiz çok doğal bir durum.

"Oyunlara gelen sadece Latin topluluğu değil. Birçok Amerikalı geliyor ve giderek daha fazla erkek çocuk futbol oynuyor. Bu ülkede bir paradigma kayması oldu.

“İnsanlar, bana ne basketbolun ne de Amerikan futbolunun futbol kadar etkili olmadığını ifade ettiler” dedi.

Messi, MLS'e transfer olabilir mi?

Geçtiğimiz on yılda, Kuzey Amerika'nın en büyük ligi, Messi'nin Arjantinli eski takım arkadaşı Gonzalo Higuain ve İngiliz eski oyuncu Wayne Rooney gibi yıldızların son durağı oldu.

Ancak Paris'te en az bir yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli yıldızın, özellikle Katar 2022 Dünya Kupası'nı düşünerek böyle bir transfer hamlesinde bulunması pek de gerçekçi görünmüyor.

Öte yandan, Barcelona’nın en büyük efsanelerinden birisi olan Messi’nin her zaman yeniden İspanya’ya dönüş olasılığı konuşuluyor.

Bu nedenle, Arjantinli yıldızın PSG’den ayrılması halinde en güçlü şekilde dillendirilen takımın Barcelona olması bekleniyor.

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