Sheffield United'ın forvet oyuncusu Billy Sharp'a City Ground'da oynanan Championship play-off yarı final karşılaşmasının ardından kafa atan Nottingham Forest taraftarı, 24 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Forest taraftarları, maçın ardından coşkulu bir şekilde sahaya girdi ve o sırada rakip takımın kaptanı ve aynı zamanda eski oyuncuları olan Sharp’a saldırıda bulundu.

Yüzüne ve vücudunun farklı yerlerine darbeler alan kaptan, bu arbedenin ardından kanlar içinde kaldı ve dudağına dikiş attırmak zorundaydı.

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Forest taraftarları sahaya girdiğinde, Sharp’ta yapılanlar çok net bir şekilde görülebiliyordu ve kimsenin bu duruma kayıtsız kalması mümkün değildi.

Savcı Marianne Connally, cezası verilirken mahkemeye şunları söyledi: “Çok sayıda taraftar oyun alanına girdi.

"Bay Sharp doğrudan oyuna katılmamıştı. Elleri cebinde duruyor gibi görünüyordu.

"Bay Biggs'in sahada koştuğu görülüyor. Daha sonra Bay Sharp'a kafa atıyor.

“Bu kesinlikler, kasıtlı ve anlamsız bir şiddet.”

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Biggs, duruşması sırasında bir futbol yasağı kararı başvurusuna karşı çıkmadı ve Forest, gelecekte başka maçlara katılmasını engelleme sözü verdi.

Söz konusu olaydan kısa bir süre sonra yayımlanan bir açıklamada, "Kulüp, Nottingham Forest’ın ömür boyu men cezası da dahil olmak üzere, eylemlerinden sorumlu tutulmaları için bireyin yerini belirlemek konusunda yetkililerle birlikte çalışacak" denildi.

Yaşadığı sakatlığın ardından şu anda iyileşme sürecinde olan Sharp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnanılmaz bir futbol gecesini akılsız bir salak mahvetti. Nottingham Forest'ı zaferlerinden dolayı tebrik eder, finalde başarılar dileriz.

“Bu takımın eski bir oyuncusu olarak, bir pisliğin Forest taraftarlarına olan saygımı mahvetmesine izin vermeyeceğim.

“Bu Sheffield United oyuncu grubunun kaptanı olmaktan inanılmaz gururlular, her şeylerini verdiler ve başlarını dik tutuyorlar. Geri geleceğiz ve tekrar bir şeyler başaracağız. Olaydan sonra tüm mesajlarınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Billy."

Forest, 29 Mayıs'taki Championship play-off finalinde Huddersfield Town ile karşılaşacak ve bu maçı kazanan ekip, 2022-23 sezonunda Premier Lig'de yer alacak.

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