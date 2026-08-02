Cezayirli yıldız Leipzig'e mi katılıyor?

Leipzig, devam eden yaz transfer döneminde Cezayirli forvet Muhammed Amura'yı kadrosuna katmak için şu anda müzakere yürütüp yürütmediği konusundaki gerçeği açıkladı.

Alman gazeteci ve "Sky Sport - Almanya" muhabiri Florian Plettenberg, bugün pazar günü, Leipzig ve Wolfsburg kulüplerinin, aralarında Amura'nın transferi konusunda müzakere bulunduğunu öne süren raporların doğruluğunu yalanladıklarını belirterek, bu haberlerin "tamamen gerçek dışı" olduğunu vurguladı.

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Plettenberg, "X" platformundaki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Leipzig'in tamamen, mevcut dönemde kulübün önceliğini oluşturan Vesnik Aslani transferini tamamlamaya odaklandığını ekledi.

26 yaşındaki Amura, halihazırda Wolfsburg forması giyiyor. Oyuncu, 2024 yazında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'dan kalıcı bir sözleşmeyle bu kulübe katılmıştı.

Cezayirli oyuncu net forvet pozisyonunda görev alıyor, ayrıca yüksek hızı sayesinde kanatlarda oynamayı da başarıyor ve Wolfsburg ile 2029 yazına kadar sözleşmeli.