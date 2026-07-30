"Cezayir'in Verratti'si" bir Fransız devinin kapısında

Lens kulübü, geçen sezonu Fransa Ligi'nde ikincilikle tamamlamasının yanı sıra Fransa Kupası'nı da kazandıktan sonra, bu yaz transfer sezonunda büyük bir hareketlilik yaşıyor.

"Foot Mercato" sitesi, Lens'in Belçika ekibi Charleroi'nin oyuncusu Cezayirli Yacine Titraoui'yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını aktardı.

Malili oyuncu Mamadou Sangaré ise Brentford'un kadrosunu güçlendirmek amacıyla Lens'ten ayrılmaya yaklaşıyor.

Sangaré geçen sezon Lens'e katılmıştı ve 48 milyon euro karşılığında kulüp tarihinin en pahalı satış transferi olması bekleniyor.

Fransız kulübü, oyuncunun ayrılığını telafi etmek için Avusturya ekibi LASK Linz'in oyuncusu Hollandalı Bogarde'ye göz dikti; oyuncunun 2028'e kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak Bogarde, orta sahayı güçlendirmek için tek seçenek değil; zira gelen bilgiler, Cezayirli milli oyuncu Titraoui'nin adının Lens yönetiminin öncelikleri arasında yer aldığını gösteriyor.

Cezayir Milli Takımı ile 5 uluslararası maça çıkan Titraoui, Charleroi'de dikkat çeken bir deneyim yaşadı. 2026 Dünya Kupası'na davet edilmiş olmasına rağmen turnuvada tek dakika bile forma giymedi. Charleroi ile mevcut sözleşmesinde bir yılı daha bulunuyor ve sözleşmeyi bir sezon daha uzatma opsiyonu da mevcut.

Son aylardaki performansları, geçen sezon çeşitli kulvarlarda çıktığı 42 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptıktan sonra pek çok takipçinin dikkatini çekti.

Titraoui, oyun tarzının İtalyan yıldız Marco Verratti'ye benzemesine atıfla "Cezayir'in Verratti'si" lakabıyla anılıyor.

Şu anda transferle ilgili farklı taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Oyuncu ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alma gibi önemli bir avantaja sahip olan Fransız kulübüne transfer olma konusunda net bir istek gösteriyor; bu durum, kulübe onu kadrosuna katma yarışında üstünlük kazandırıyor.