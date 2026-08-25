Paris Saint-Germain kulübü, bugün salı günü, Fransız milli forvet oyuncusu Ousmane Dembele'ye bu haftanın sonuna kadar dinlenme izni verdiğini açıkladı. Böylece oyuncunun, gelecek cuma günü Fransa Ligi'nin ikinci haftasının açılış maçında takımın Lille'e yapacağı deplasman yolculuğunda yer almayacağı kesinleşti. Dembele'nin gelecek haftanın başında takımla birlikte antrenmanlara döneceği belirtildi.

Paris ekibinin yönetiminden gelen bu sert karar, ilk haftada Rennes karşısında iki farklı geriye düşmesinin ardından (2-2) berabere kalarak yaşadığı takılmanın hemen ardından geldi. 2025 yılı Ballon d'Or ödülünün sahibi Dembele, o maçın iki devresi arasında takım arkadaşı Khvicha Kvaratskhelia ile birlikte oyundan alınmış, ardından da dinlendirilmesi amacıyla gelecek maçtan resmen çıkarılmasına karar verilmişti.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha ayrıntılı biçimde tartışabilirsiniz



Paris Saint-Germain, salı akşamı yayımladığı resmi açıklamada şunları vurguladı: "Teknik direktör ve sportif direktörün tam mutabakatıyla Ousmane Dembele, önümüzdeki birkaç gün boyunca bir dinlenme dönemi geçirecek ve gelecek pazartesiden itibaren grupla birlikte antrenmanlarına yeniden başlayacak."

Bu karar, Dembele'nin Rennes maçının ilk yarısında ortaya koyduğu sönük performansın ardından geldi. Oyundan alınan Dembele'nin yerine yeni transfer Ferran Torres oyuna girdi ve Barcelona saflarından katılmasının hemen ardından imzasını attı; ikili gol kaydederek şampiyonluk unvanını taşıyan takımın mağlubiyetten kurtulmasına yardımcı oldu.

Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, maçın ardından öfkeli açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Paris hiçbir şey kazanmadı, kesinlikle hiçbir şey. Neyi kazandığını düşünürsen, hiçbir şey kazanamazsın. Benim için en önemli şey, kendinden memnun olmaya yer olmamasıdır; her gün, her antrenman seansında ve her maçta hazır olduğunu kanıtlaman gerekir. Aksi takdirde geçmiş başarıların yüzünden kibre kapılmak çok kolaydır. Biz her zaman kazanmayı arıyoruz, bu yüzden konfor alanından çıkmak gerekir. Anlaşıldı mı?"